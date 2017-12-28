Patronunu darp edip 30 bin TL’sini gasp eden şahıs tutuklandı

Olay, 23 Aralık’ta saat 19.00 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’nde bir asansör firmasının bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, firma sahibi Bekir Gümüş (52), işyerini kapatmaya hazırlandığı sırada başında kask bulunan 2 kişi iş yerinin elektrik şalterini kapatıp Gümüş’ün ağzını kapatıp ellerini kelepçeledi. Ardından arka taraftaki mutfak bölümüne götürülen Gümüş, kasklı iki kişi tarafından demir çubukla feci şekilde dövüldü ve cep telefonunu çalan ve kasadaki 30 bin TL’si çalındı. 2 kişi olay yerinden kaçarken, yardım istemesinin ardından Gümüş olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri işyerinde de parmak izi araştırması yaparken, çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceldi. Soruşturma kapsamında Gümüş’ü darp ve gasp ettiği gerekçesiyle işyerinin ön muhasebesine bakan çalışanı ile eski çalışanı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan iki şüpheli Hasan G. ve M.Ü. adliyeye sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden ve iş yerinin ön muhasebesinde çalışan Hasan G. tutuklanırken, iş yerinin eski çalışanı olan M.Ü. ise, denetimli serbestlikle serbest kaldı.

Medeni Topaloğlu

