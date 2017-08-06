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Paul Kagame, 3. kez Ruanda devlet başkanı seçildi

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, oyların yüzde 98,66’sını alarak 3. kez devlet başkanlığı koltuğunu kazandı.

Paul Kagame, 3. kez Ruanda devlet başkanı seçildi

06 Ağustos 2017 12:09

Doğu Afrika ülkesi Ruanda’yı 17 yıldır yöneten Paul Kagame, oyların yüzde 98,66’sını alarak 3. kez devlet başkanı oldu. 59 yaşındaki lider, 7 yıl daha iktidarı garantiledi. Kagame, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Bu seçim çok eleştirildi. Özellikle de ülke dışındakiler tarafından. Onlar Ruanda halkının iradesine karşılar. Ama Ruandalılar, kimse tarafından manipüle edilemeyeceklerini gösterdi" dedi. 

Seçimin ardında açıklama yapan Kagame, şöyle konuştu:

“Bu, Ruandalıları etkileyen konularla ilgilenmek ve ekonomik olarak gelişmekte olan gerçek Ruandalı olmamızı sağlamak için başka bir yedi yıl."

Kagame'ye seçimde muhalif parti lideri Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ile bağımsız aday Philippe Mpayimana rakip olmuştu.

Öte yandan, Kagame, iki dönemlik başkanlık limitini sona erdiren 2015'teki anayasa değişikliği ile birlikte isterse 2034'e kadar iktidarda kalma yetkisine sahip. 

Etiketler: Paul Kagame, Ruanda


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