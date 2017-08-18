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Paul Kagame resmen göreve başladı

Ruanda'daki devlet başkanlığı seçimlerini 3. kez kazanan Paul Kagame, 17 ülkenin devlet başkanlarının katıldığı törende yemin ederek göreve başladı.

Paul Kagame resmen göreve başladı

18 Ağustos 2017 22:50

Ruanda'daki devlet başkanlığı seçimlerini 3. kez kazanan Paul Kagame, Amahoro Ulusal Stadyum'unda 17 farklı Afrika ülkesinin devlet başkanlarının ve 25 bin kişinin katıldığı törende yemin ederek resmen göreve başladı. Törene Nijerya, Sudan, Uganda, Kenya, Etiyopa, Çad, Senegal, Etiyopya, Namibia, Kongo Cumhuriyeti, Gine, Gabon gibi ülkelerin devlet başkanları katıldı. Kagame, konuşmasında Ruanda halkına ve devlet başkanlarına desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Aramızdaki güvenin yenilenmesinden dolayı Ruandalılara özellikle minnettar olduğumu belirtmek isterim. Afrika doğru yolda ve iyi ilerliyoruz. Size hizmet etmek gerçekten ayrıcalık ve onur" dedi.

Gambiyalı kadın milletvekili Fatoumata Jallow-Tambajang, Kagame'nin yeniden başkan olmasından duyduğu mutluluğu belirterek, "O halkını düşünen gerçek bir Afrikalı. Onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Ruanda diasporasından yetkili Marie Grace Ruzidana ise seçim sonuçlarından ve törene katılmaktan dolayı büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Öte yandan Doğu Afrika ülkesi Ruanda’yı 17 yıldır yöneten Paul Kagame, oyların yüzde 98,66’sını alarak 3. kez devlet başkanı olmuştu. Kagame, iki dönemlik başkanlık limitini sona erdiren 2015'teki anayasa değişikliği ile birlikte isterse 2034'e kadar iktidarda kalma yetkisine sahip. 


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