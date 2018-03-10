Paul Le Guen: 'Böyle iki golle yenilmek bizim adımıza gerçekten çok büyük bir yazık'

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Bursaspor, konuk olduğu Başkent temsilcisi Osmanlıspor’a 2-1’lik skorla yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Teknik Direktör olarak tabi ki çok zor bunu kabullenmek. Özellikle geçen hafta öylesine güzel bir performans sergilemiş güzel bir galibiyet almışken. Onun üstüne hemen 1 hafta sonrasında bu şeklide savunma ortay koymak ve bugün yediğimiz golleri yemek gerçekten bir teknik direktör için kabullenilmesi imkansız olan şeyler.

Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz. Yükse seviyede oynadığımız oldu. Bunu ligin ilk yarısında göstermiştik. İki gol yedikten sonra maça dönmek istedik ama organizasyonumuzu kaybettik. Böyle iki golle yenilmek bizim adımıza gerçekten çok büyük bir yazık” ifadelerini kullandı.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim

