Diğer
Kategoriler

Paul Le Guen: 'Bu dönüşü yapmamız önemliydi'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Le Guen, maçın 2-2'ye gelmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu dönüşü yapmamız gerçekten çok önemliydi" dedi.

Paul Le Guen: Bu dönüşü yapmamız önemliydi

04 Kasım 2017 16:48

Bursaspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan yeşil-beyazlıların Teknik Direktörü Paul Le Guen, "İkinci yarıya çok daha farklı çıktık. Zayıf bir ilk yarı geçirdik ve rakibimiz bizi domine etti. İlk yarıda bizi hızlı ataklarla cezalandırdılar. İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yaptık. Maç sonunda bu geri dönüşü tamamlamamız çok önemliydi çünkü çok fazla pozisyon bulduk" diye konuştu.

Kasımpaşa'ya karşı oynadıkları sistemle ilgili sorulan bir soruya Le Guen, "Kasımpaşa eksik kaldıktan sonra 3-4-3 gibi bir sistemle oynadık. Maçın metnine bu şekilde adapte olabilecektik. Kubilay ve Delarge'yi oyuna alarak rakibimizin üzerinde daha fazla baskı kurmak istedik. Oyuncularımın ikinci yarıya daha farklı bir ruh haliyle çıkması bize sonucu getirdi" diye cevap verdi.  

Bozhan Memiş

Etiketler: Paul Le Guen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç