Diğer
Kategoriler

Paul Le Guen: 'Bugün savaşma ruhu eksik değildi'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, T.M. Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Zor bir dönemin içerisinde olduğumuz aşikar ama savaşmaya devam etmeliyiz” dedi.

Paul Le Guen: Bugün savaşma ruhu eksik değildi

11 Şubat 2018 16:35

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Bursaspor deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Zor bir dönemin içerisinde olduğumuz aşikar ama savaşmaya devam etmeliyiz. Çünkü tek çıkar yolumuz bu. Bugün savaşma ruhu eksik değildi. Elimizden geleni yaptık ama bazen yetmez. Bugün de bizim için böyleydi. Buradan hep beraber çıkabiliriz” dedi.

Takımda birlikteliğinin yeterli olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Le Guen, “Aslında yeterince birlikteliğimiz yerinde değil. İlk yarıya baktığımız zaman çok fazla duran top verdik rakibimize. İkinci yarı daha iyi bir performans ortaya koyduk. Çok fazla orta pozisyonu verdik. İlk yarıda rakip ceza alanına yeteri kadar top taşıyamadık. İkinci yarıda etkinliğimizi arttırdık ve ceza alanına daha fazla top taşıdık ama sonucu alamadık” diye konuştu. 

Önder Aydın - Barış Gezici

Etiketler: Bursaspor, Paul Le Guen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç