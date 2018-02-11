Paul Le Guen: 'Bugün savaşma ruhu eksik değildi'

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Bursaspor deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Zor bir dönemin içerisinde olduğumuz aşikar ama savaşmaya devam etmeliyiz. Çünkü tek çıkar yolumuz bu. Bugün savaşma ruhu eksik değildi. Elimizden geleni yaptık ama bazen yetmez. Bugün de bizim için böyleydi. Buradan hep beraber çıkabiliriz” dedi.

Takımda birlikteliğinin yeterli olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Le Guen, “Aslında yeterince birlikteliğimiz yerinde değil. İlk yarıya baktığımız zaman çok fazla duran top verdik rakibimize. İkinci yarı daha iyi bir performans ortaya koyduk. Çok fazla orta pozisyonu verdik. İlk yarıda rakip ceza alanına yeteri kadar top taşıyamadık. İkinci yarıda etkinliğimizi arttırdık ve ceza alanına daha fazla top taşıdık ama sonucu alamadık” diye konuştu.

Önder Aydın - Barış Gezici