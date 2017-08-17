Paul Le Guen: 'Hala oyuncu bekliyorum'

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Paul Le Guen, antrenman öncesinde saha kenarında açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçıyla alakalı konuşan Fransız teknik adam, “Bence önemli bir gün olacak Bursaspor için. Çünkü evimizdeki sezonun ilk maçını oynayacağız. Beklenti büyük ve taraftarımız beklentiyle stadı dolduracak biliyoruz ama biz bu baskıyla başa çıkabileceğimizi biliyoruz. İyi performans gösterdiğimiz bir maç olmasını istiyoruz. İlk maçın ardından yaptığım açıklamalarda doğru yolda olduğumuzu söylemiştim. Bunun arkasındayım hala. Umarım takımdaki her oyuncum da hafta sonu yapacağımız karşılaşma için kendisini hazırlar. İyi karşılaşma ortaya koyabiliriz. Umutluyum ama aynı zamanda dikkatliyim. Çünkü yeni kurulan kadromuz var ve en iyi günümüzde olmamız gerekiyor kazanmamız için” diye konuştu.

“Deniz, sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak”

Takımdaki eksiklikler hakkında bilgiler veren Le Guen, “Badu iyi ve oynayabilecek durumda. Deniz sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak. Bence bu bizim için çok büyük bir eksiklik. Deniz tam da iyi performansa geri dönüyordu. Başakşehir'e karşı iyi oynadı, antrenmanlarda da Deniz'den memnunum. Tam geri dönüyordu, ritmini yakalıyordu. Bizim için sahada olamayacak olması eksiklik. Delarge'ın ilk 11'inde olmasını beklemiyorum. Henüz 90 dakika oynayabileceğini düşünmüyorum. Kısa bir süre bizimle, kadroda olacak” açıklamasını yaptı.

“Hala iyi oyuncular bekliyorum”

Transfer çalışmalarıyla alakalı konuşan Le Guen, şunları söyledi:

“Hala iyi oyuncular bekliyorum. Transfer pazarının gerçekleri var. Her yerde zor bir transfer pazarı var. Umutluyum ama hala oyuncu bekliyorum. Kanat ve sağ bek konusunda çalışmalarımız sürüyor. Forvette olabilir, ama zor. İyi bir forvet getirmek isterseniz iyi bir ücret ödeyeceksiniz. Teknik direktör olmama rağmen transfer pazarının zorluklarının farkındayım ve bununla başa çıkmaya çalışıyorum.”

“Bilal ben geldiğimden beri sakat”

Takımda uzun süreli sakatlıklar olduğuna değinen başarılı teknik adam, “Bilal ben geldiğimden beri sakat. Sercan uzun süreli sakatlık yaşadı. Kadromuzu belli bir oranda tutmamız gerekiyor. Daha iyisini tabii ki istiyorum oyuncularımdan performans olarak. Lig seviyesi çok yüksek. İyi rakiplere karşı mücadele etmemiz gerekiyor. İyi transferler yaptılar. Ancak ilk maç gösterdi ki iyi durumdayız. Ben mutluyum ilk maçın performansından ötürü. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Başakşehir gibi rakibe karşı onların sahasında 1-0 yenilmek bir utanç değil. Çünkü iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Daha iyisini istiyoruz ve olacağız. Daha iyi bir takım olacağız. Transfer istiyorum ama gerçeklerin de farkındayım sabırsızlığın da bizi hataya sürüklemesinden kaçınmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

“Taraftarın desteği her şeyi daha kolay kılacaktır”

İlk kez taraftarların önünde maça çıkacağının hatırlatılması üzerine Le Guen, “Taraftarımızla ilk buluşmamız olacak. Umarım destek çıkarlar çünkü buna çok ihtiyacımız var. Kulüpler bizim olduğumuz durumda olduğunda taraftarın desteğine daha çok ihtiyaç duyarlar. Çünkü yeniden kurduğumuz takım var. Tabii ki taraftarın desteği bizim için her şeyi daha kolay kılacaktır. Takımla taraftar arasındaki ilişkinin tekrar kurulmasına dair çalışmalar yapıyoruz, bu ilişkilerin tekrar kurulması için takımın saha içindeki savaşçı oyunu etkili olacak. Umarım çabamızı görürler ve desteklerini esirgemezler” ifadelerini kullandı.

Bursaspor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Teknik Direktör Paul Le Guen, antrenman öncesinde futbolcularıyla bir araya gelerek mini bir toplantı yaptı. Toplantının ardından futbolcular ısınma hareketleri, topla koordinasyon çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise, yeşil-beyazlı takımın taktik antrenman yaptığı öğrenildi.

Ahmet Faruk Çabuk