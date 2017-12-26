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Paul Le Guen: 'İkinci maçta turu geçemeye çalışacağız'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçı sonrası, “İkinci maçta işi tersine çevirerek turu geçemeye çalışacağız” dedi.

Paul Le Guen: İkinci maçta turu geçemeye çalışacağız

26 Aralık 2017 21:44

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Bursaspor’u konuk etti. Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı. Maç sonrası düzenlene basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "İkinci yarı ilk yarıya oranla daha iyiydik. Gol atma fırsatı da yakaladık ama Gençlerbirliği kalecisi iyi iş çıkardı. İkinci maçta işi tersine çevirerek turu geçemeye çalışacağız. Mağlubiyette hava şartlarının etkili olduğunu düşünmüyorum. Hangi kurgu ile çıkarsam çıkayım ön tarafta etkinliğimiz olmadığı sürece bunların hiçbir anlamı olmayacak. İşimiz zor, eksikliklerimiz olduğu için. Ama başımız dik ayrılmalıyız bu stadyumdan. Ocak ayı itibari ile çalışmalarımıza geri döneceğiz. İkinci maçta kazanarak turu geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

 

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