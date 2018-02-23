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Paul Le Guen, net cevap verdi

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ’Bursa’ya dönecek misiniz? Yoksa Fransa’ya mı gideceksiniz?’ sorusuna, “Bu konudaki cevabım çok net. Tabii ki Bursa’ya döneceğim” yanıtını verdi. Le Guen ayrıca kırılgan bir takım olduklarını sözlerine ekledi.

Paul Le Guen, net cevap verdi

23 Şubat 2018 22:47

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 5-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Zor bir dönemden geçiyoruz. 10 kişi kalmadan önce de zorlu bir maçtı. 11 kişi olsaydık bir şeyler yapabildik. Kırılgan bir takımız. Galatasaray gibi takıma karşı onlarla rekabet edecek görüntüde değildik. Taraftarlar için üzülüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunu değiştireceğiz” diye konuştu.

“OYUNCULARI SUÇLAMAK İŞİN KOLAYINA KAÇMAK OLUR”

Futbolcularından mental açıdan güçlü olmasını beklediğini söyleyen Fransız çalıştırıcı, “Taraftarların beklentisi yüksek. Bursaspor özel bir camia. Oyuncular ve benim için güçlü kalmak çok önemli. Oyuncuları suçlamak işin kolayına kaçmak olur. Bu işten beraber çıkabiliriz. Ben oyuncularıma yardım etmek için buradayım” şeklinde konuştu.

“TABİKİ BURSA’YA DÖNECEĞİM”

’Bursa’ya dönecek misiniz? Yoksa Fransa’ya mı gideceksiniz?’ sorusuna Le Guen, “Bu şekilde soruların sorulmasına hiç hoş karşılaşmıyorum ama saygı duyuyorum. Bu konudaki cevabım çok net. Tabiki Bursa’ya döneceğim. Bu işleri düzeltmek savaşacağım. Başkan ve yönetimin güvenin arkamda olduğunu biliyorum” diye cevap verdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

 

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