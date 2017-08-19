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Paul Le Guen: 'Önemli bir galibiyet aldık'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Alanyaspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Sonuç beni sevindirdi. İlk yarıdaki performanstan memnunum. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız yaptıkları katkı ve verdikleri destekle sahadaki ambiyansı güzelleştirdi ve 3 puana katkı verdi” dedi.

Paul Le Guen: Önemli bir galibiyet aldık

19 Ağustos 2017 23:03

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Sonuç beni sevindirdi. İlk yarıdaki performanstan memnunum. Oyunun kontrolünü ikinci yarı kaybettik. Oyunu zorlaştırdık. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız yaptıkları katkı ve verdikleri destekle sahadaki ambiyansı güzelleştirdi ve 3 puana katkı verdi. Takım da oyundan kopmadı. Açıkçası Delarge'yi oyuna almadan önce en doğru kararı almaya çalıştım. John sakatlığında değişiklik yaptık. Risk alıp, beklemeyi tercih ettim. Delarge takımla sadece 1 haftadır çalışıyor. Son 20 dakikada rakip takıma tehlike oluşturacağını düşündüm" dedi.

Oyundan çıkarken protesto edilen genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş hakkında da yorum yapan Le Guen, “Gecenin tek negatif olayı bu diyebiliriz. Akademiden çıkmış genç ve Bursalı oyuncu. Büyük potansiyeli var. Kendine güvenini yeniden kazanması lazım. Bunun için de herkesin, taraftarın ona yardımcı olması gerekir. Zeminden şikayetçi olmamaya çalışıyoruz. İyi olacağının sözünü verdiler. Oyunculardan çok şeyler istiyoruz. Bunu isterken sahamızın da iyi olması gerekir. Bu oyunumuzu etkiler. Önümüzdeki günlerde transferlerle ilgili iyi haberler olacak. Hem sizin hem bizim istediğimiz 2-3 oyuncu alınacak. Transferi başkanımızla birlikte aynı şekilde düşünüyoruz. İyi haberler vereceğiz” şeklinde konuştu. 

Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: ALANYASPOR, Bursaspor


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