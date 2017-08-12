Paul Le Guen: "Sonuç takımımız için hayal kırıklığı"

Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Başakşehir takımını kutluyorum. Sonuç takımımız için hayal kırıklığı. Ancak kaybetmemize rağmen doğru yoldayız. Güçlü olma yolundayız. Önümüzdeki günlerde daha da güçlü olacağımıza inanıyorum. Bence takım uyumumuz en büyük eksikliğimiz. Kadroda yenilmeye gittik. 5 yeni oyuncumuz var. Buna Deniz’i de dahil edebiliriz. Uyum en büyük eksikliğimiz. Önümüzdeki maçlarda bu konuda daha ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Sezon başı çalışmalarımızın başında sezonunun zor olacağını hissetmiştim. Bugün sahada iyi bir takım vardı. Bunun da altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Badu ve Agu'ya güveniyorum"

Yeni transferlerden Badu ve Agu’nun iyi oyuncular olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Onlara güveniyorum. Takımımız adına iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Eğilmek istediğim konulardan biri takımdaki gençleri geleceği. Furkan’ın oyunda kaldığı 10 dakikadan çok memnunum. Futbolu seven bir oyuncu. Bu bir başlangıç onun için ama iyi bir başlangıç” diye konuştu.

Bir soru üzerine Fenerbahçe’de forma giyen Fransız oyuncu Valbuena hakkındaki görüşlerini aktaran Le Guen, “İyi bildiğim, beğendiğim bir oyuncu. Fransız milli takımında da iyi performanslar gösterdi” dedi.

“Biz Adebayor’u getirebilecek durumda değiliz henüz”

Ligin gittikçe daha iyiye gittiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Biz kendi işimize bakıyoruz ama rekabet edemediğimiz noktalar var. Biz Adebayor’u getirebilecek durumda değiliz henüz. Elimizdeki imkanlarla üstteki takımları rahatsız eden bir takım görüntüsünde olacağız” dedi.

Mesut Alan - Uygar Aydın