Paul Le Guen: 'Zor bir karşılaşma bizi bekliyor'

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenmana dünkü kupa maçında sakatlık geçiren ve dizinde zorlanma meydana gelen Yusuf Erdoğan katılmadı. Dün oynanan Yeni Altındağ Belediyespor maçında forma giyen oyuncular, antrenmanı düz koşu ve ayak tenisi ile tamamladı. Diğer oyuncular ise idmanın basına açık bölümünde kontrol pas oyunu gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.

"Zor bir karşılaşma bizi bekliyor"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız teknik adam Paul Le Guen, “Artık bunu söylemeye birazcık alıştım, zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Çok bilinen, çok yetenekli oyunculara sahip bir ekip Antalyaspor. Aynı zamanda benim de tanıdığım oyuncular var içerisinde, Samuel Eto'o, Samir Nasri, Menez, William Vainqueur. Bunlar daha önce benim çalıştığım oyuncular ve aradaki takım bağlarını kurarlarsa da herkes için tehlike oluşturacak bir takım haline gerekecek bir Antalyaspor var” ifadelerini kullandı.

"İlk 11'e girmek için hala çok fazla çalışmak ve özveri göstermeliler"

Dün kupada oynanan Yeni Altındağ Belediyespor maçını da değerlendiren Le Guen, “Kazanan bence evet, haklıdır ama bilmiyorum, bir yandan da şöyle bir şey var. Biz dün turu geçtik fakat maçın kazananı biz miydik? Orası soru işareti. Dünkü maçta iyi olmadığımızı kabul etmemiz bizim için daha iyi olacak. Bunu kabullenmemiz gerekiyor ve bu bizim için daha iyi. Hala gelişmemiz gereken çok fazla nokta var. Birçok oyuncu farkında ki dün en iyi günlerini yaşamadılar. İlk 11'e girmek için hala çok fazla çalışmak ve özveri göstermeliler. Hala bir kaç hafta var aslında bunun adının koyulabilmesi adına. Yeterli olacak mı, olmayacak mı diye. Bir yandan da göz önünde bulundurmamız gereken diğer bir konu; çok fazla oyuncumuzun var kadromuzda. Daha önce de defalarca belirtmiştim ki, 30 oyuncu yerine 25 oyuncuyla çalışmayı tercih ederim diye. Herkes durumun farkında diye düşünüyorum. Zaten bununla alakalı hem kararlar, hem de uygulanacak operasyonlar Aralık ya da Ocak ayındaki dönemlerde uygulanacaktır” diye konuştu.

"Badu muhtemelen oynayabilecek"

Sakatlığı yeni geçen Badu’nun durumunun sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, “Muhtemelen evet, oynayabilecek. Tabii ki durumunu hala kontrol etmemiz gerekiyor ama ben oynayabilme ihtimaline dair iyimserliğimi koruyorum. Bir mutluluk hissediyorum, Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo ile teknik direktör olarak da karşılaşacağız. Ben onun takım arkadaşı da oldum, bu özel anı yaşadım. Dolayısıyla birbirimize karşı olacak olmamız bana mutluluk veriyor. Birlikte 1 sezon oynadık. Çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaş" dedi.

"Devamlılık sağlamak istiyorum"

3-5-2 sisteminin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bir teknik direktör olarak her zaman dikkatli gözlerle izlemeliyim olup biteni. Sistem seçimlerimiz genelde oyuncularımızın, özelliklerine ve oyuncularımızın kendilerine kolaylık sağlamak üzerine oluyor. Onların özelliklerini daha ön plana çıkarabilecek taktikler oluşturabilmek adına belli kararlar alıyoruz. Gözlemliyorum ve düşünüyorum. Sistem yeniden değişebilir, ancak şu anda ihtiyacımız olan şey devamlılık. Bu yüzden de değiştirmiyorum, 1 maç üçlü savunma 1 maç dörtlü savunma oynamak istemiyorum. Devamlılık sağlamak istiyorum."

Mesut Alan