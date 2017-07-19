Payas'ta Uğur Işılak coşkusu

Payas Belediyesi tarafından belediye önünde verilen konsere gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bir akşam yaşadı. Sanatçı Uğur Işılak sahnede yaptığı kısa konuşmada, 15 Temmuz'un önemine ve Türk milleti açısından değerine vurgu yaptı. Işılak, "15 Temmuz acıyla zafer sevincinin bir anda olduğu ender günlerden biridir. Allah 15 Temmuz'u bir daha yaşatmasın" dedi. Darbe girişimi sırasında şehit olanlara ile binlerce gaziyi rahmetle andığını belirten Işılak, "15 Temmuz ülkemizin muhtelif yerlerinde en güzel şekilde idrak edilmeye çalışılıyor. 15 Temmuzu bir zafer olarak, milli iradenin bütün kuvvetiyle tecelli ettiği bir zafer olarak kutlamak hakkımızdır. 15 Temmuz acıyla zafer sevincinin bir anda olduğu ender günlerden biridir. Allah 15 Temmuz'u bir daha yaşatmasın, 15 Temmuz ruhunu da kıyamete kadar baki eylesin" dedi.



Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, sanatçı Işılak'a çiçek takdim etti, teşekkür etti. Altan, "Bir yıl önce ülkemizi paramparça etmek, bayrağımızı indirmek, ezanlarımızı susturmak için içteki maşalar, dışarıdaki güçler el birliği yapıp ülkemize saldırıya geçti. Hep beraber meydanlara çıktık. Bir zafer yazıldı. Bu zaferi yazan Türk milletidir" dedi.

Alana kurulan stantlarda, lokma, dondurma ve meşrubat ikramı da yapıldı.