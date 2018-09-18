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Paycell Kart ile oyun tutkunları internet kazanacak

Paycell Kart ile oyun tutkunları internet kazanacak
Paycell Kart ile oyun tutkunları internet kazanacak

Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell Kart ile oyunlarda item satın alanlara internet hediye edileceği duyuruldu.

Turkcell'in yeni nesil ödeme platformu Paycell, oyun tutkunlarına özel kampanya hazırladı. Buna göre, Paycell Kart ile her 100 TL'lik harcamaya da 500 MB internet hediye edeceği açıklandı. 

Ayrıca Kart, 30 milyonun üzerinde oyuncu sayısıyla Türkiye'nin en popüler FPS oyunlarından Wolfteam tutkunlarına da özel bir sürpriz sunuldu. Şirketin Joygame işbirliğinde hazırlanan özel tasarımlı Wolfteam Diriliş Kart alanlar, Wolfteam'de geçerli 100 TL değerinde hediye kazanacaklar. Oyun tutkunları kart ile yapacakları ödemelerde yüzde 15 ekstra Joypara sahibi olacak.  

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