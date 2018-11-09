PAYİTAHT CANLI İZLE: Payitaht Abdülhamid 60. son bölüm İZLE (TRT 1, Puhu, YouTube İZLE!)

Payitaht 60. bölüm canlı izle... Payitaht Abdülhamid izle... TRT ekranlarının severek izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanan 59. Son bölümüyle adeta nefesleri kesmişti.Payitaht fanları yayınlanan 60. bölüm fragmanının ardından merakla yeni bölümü beklemeye başladılar. Payitaht Abdülhamid 59.bölümde; Fuat ve Şivenaz ikilisi Abdülhamid'in imparatorluğuna son vermek için her türlü yolu denerken, Halil Halid ise Osmanlı Bankası'na beklenmedik bir şekilde düzenlenen soygunun ardından paraları çalan kişilerin kimliğini tespit edebilmek için kolları sıvadı. Payitaht Abdülhamid son bölü izlede Halil Halid, Samuel'in kurduğu tuzağın ardından amaçlarını gerçekleştirebilmek için güçlük yaşarken, Vampery ise Abdülhamid'e yardım eli uzatarak hem zor durumun içerisinden çekip çıkardı hem de bu desteği sayesinde Abdülhamid'in gözünde temize çıkmayı başardı. Peki Payitaht Abdülhamid 60. bölümde izleyenleri neler bekliyor? Payitaht 60. son bölüm tek part full izle! Payitaht 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid 61. bölüm fragman İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Payitaht Abdülhamid son bölümde; Halil Halid bankadan çalınan paraların peşine düşer, ancak Samuel'in kurnazlığı nedeniyle bulması kolay olmaz. Vambery hem kendini aklamayı, hem de Abdülhamid'i içine düştüğü zor durumdan kurtarmayı başarır. Fakat bu sefer de onu mühim bir görev beklemektedir. Abdülhamid sahip olduğu istihbaratla, Ruslara karşı İngilizlerin elini açtırır. Ve beklediği neticeye ulaşır. Şer ittifakını bozar. Ama bu arada meseleyi öğrenen Şivenaz ve Fuat acımasız bir plan yaparlar.

Halil Halid'in bulduğu yol, Garo'yu kendi ayaklarıyla karşılarına getirir. Zeynep içinde yeşermeye başlayan Halil Halid aşkıyla, Şivenaz'ın ona verdiği vazife arasında kalır. Rus elçiliğindeki Vambery'in gizli misafiri sarayda merak konusu olur. Mahmut'la Seniha'nın arası Mahmut'un velespiti Goncagül yüzünden açılır. Şivenaz Abdülhamid'in ailesini parçalamak için kendine yeni yandaşlar bulur.

Naime ve Abdülkadir zaafları yüzünden Şivenaz'ın kurduğu tuzağa kolayca düşerler. Bidar Sultan çocuklarını çekildikleri tuzaktan kurtarabilecek midir? Abdülhamid'in paşalarıyla beraber şer ittifakını bozmak için geçirdiği uykusuz geceler karşılığını bulabilecek midir? İyiyle kötünün bu savaşında, bakalım bu kez mağlup gelen kim olacaktır?