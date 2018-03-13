Paylaşımlı servis yolculuğu İstanbul’da başladı

Paylaşımlı Servis Yolculuğu projesi ile Türkiye’nin en büyük personel taşımacılığı şirketlerinin başında gelen Turex Turizm A.Ş. ile yatırım ortaklığı yapan kişiye özel personel servis hizmeti Ring Servis İstanbul’da şirketlere hizmet vermeye başladığını duyurdu. Proje kapsamında son zamanlarda yoğunluk ve ihtiyaç haritası çıkaran firma, yoğun saha çalışmalarının ardından belirlenen kritik noktalardan 16+1 kişilik kişiye özel personel servisi Ring Servis hizmetlerinin başladığını açıkladı.

“Daha düşük maliyet, daha fazla konfor”

Ring Servis Genel Müdürü Hakan Yaralı, “Şirketler Ring Servis‘den aldıkları bu hizmet ile çalışanlarına konfor, güvenlik sunarak onları toplu taşıma araçlarındaki sıkışıklıktan kurtaracak. Ayrıca uygulamanın şirket bütçelerine de ciddi oranlarda tasarruf sağlaması bekleniyor. Şirketlerin personellerine sağladığı personel servislerinde doluluk oranları yüzde 50’yi geçmiyor. Ring Servis; servis aracı yerine koltuk satarak kurumsal müşterilerinin maliyetlerine dolaylı katkı sağlıyor” diye konuştu.

Yirmiden fazla şirket çalışanıyla giderek büyüyen Ring Servis’in okullara, üniversitelere ve kamu çalışanlarına da yönelik yeni çalışmalarının da olduğunu dile getiren Yaralı, projenin tüm İstanbullular tarafından çok benimsendiğini ve yerli bir girişim olarak müşterilerden de olumlu anlamda destek gördüklerini dile getirdi. Yaralı, çok yakında Türkiye geneline açılmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Yaralı son olarak, “Akıllı cep telefonlarından, tabletlerden, ringservis.com ve çağrı merkezinden ulaşılabilen Ring Servis uygulamamasını indirdikten sonra rotanızı belirleyip bu Paylaşımlı Servis inovasyonundan faydalanarak hem şirketi bütçenize ,hem çalışanlarınıza hem de yaşadığınız şehre nefes aldırabilirsiniz” dedi.