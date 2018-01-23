'Paylaşımlı yolculuk, şirket bilançolarına da katkıda bulunuyor'

Şirketlerinden personel servisi hizmeti alamayan tüm çalışanları aynı rota üzerinde tek bir serviste buluşturma amacıyla faaliyet gösteren Ring Servis’in Genel Müdürü Hakan Yaralı, uygulama hakkında konuştu.

Yaralı, farklı şirket çalışanlarını aynı servis aracı içinde taşımaya başlayan uygulamanın, kurumsal firmaların bilançolarına katkı verdiğini dile getirdi. Yaralı, “Kurumsal şirketler ile de çalışmalarına devam eden Ring Servis kurumların yüksek maliyetlerini düşürerek ,vergiden muaf ve tamamen gider gösterilebilen ( KDV Hariç ) uygulaması ile hem şirket bilançolarına katkıda bulunuyor hem de yasal izinleri ile yolcularını taşıyarak ,diğer taraftan da sosyal bir ağ ,sosyal bir network oluşturmaya çalışmaktadır. Farklı şirket çalışanlarını bir araya getiren uygulama böylece iş dünyasında profesyonel bir iş ağı gibi yeni bir misyon görevini de üstlenmeye başlamıştır” dedi.

Sadece tek kurum çalışanlarını taşıyan değil, aynı zamanda farklı kurum çalışanlarını da bir araya getirerek kurum ve sektörler arası birlikteliği, işbirliklerini ve de networking geliştirmeyi amaç edindiklerini vurgulayan Yaralı, “Ring Servis’in farklı kurum çalışanlarını bir araya getirme, onlara hizmet verme, güvenli bir yolculuk dışındaki bu amacı iş dünyasını oluşturan kurumların da birbirlerine daha yakın ve iletişimde olmalarını sağlayacaktır” diye konuştu. Yaralı son olarak, Ring Servis networking çalışmaları ve de neticesinde bir araya getirilen farklı kurum çalışanlarının personel servis hizmetleri dışında da iş birliktelikleri, sosyal etkinlikler ve organizasyonlarda da hep birlikte olabilmelerini hedeflediklerini belirtti.

