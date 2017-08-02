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'PaylaşTIK' platformunda STK'ların 3 bin ürünü satıldı

Eğitim, sağlık, kadın-erkek eşitliği ve hayvan hakları alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Morhipo'nun başlattığı PaylaşTIK projesiyle büyüyor. Sivil toplum kuruluşlarının tasarladığı ürünler Morhipo.com üzerinden satışa sunularak STK'lara ek kaynak oluşturuyor. 2017'de satılan 3binin üzerinde ürün ile STK'lara 45 bin TL aktarıldı.

PaylaşTIK platformunda STKların 3 bin ürünü satıldı

02 Ağustos 2017 14:16

Morhipo.com'un 'Sosyal duyarlılığı yüksek bir geleceği hep beraber oluşturalım' sloganıyla başlattığı PaylaşTIK projesi kapsamında sivil toplum kuruluşları için üretilen ürünlerin gelirleri kurumların faaliyetlerinin devamı için aktarılıyor. Boyner Holding kuruluşu olan Morhipo.com, satış ve pazarlama alanındaki uzmanlığını sivil toplum kuruluşlarına sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla harekete geçiriyor. Yapılan açıklamada, Morhipo.com'dan yapılan alışverişlerde Mor Çatı, Toçev, Açev, Çekül, Kamer, Kaçuv, Lösev, Tohum Otizm Vakfı, Panda Dükkan, Yeşilay, Mutlu Patiler, HADD ve ÇYDV gibi 13 farklı sivil toplum kuruluşuna destek olmak mümkün. Projede, 2017 yılında elde edilen toplam gelir ise 3 bin 168 ürün satışıyla 45 bin TL oldu.

Alışveriş yaparak dayanışma mümkün

Şiddetle yüz yüze olan kadınlarla dayanışmayı sürdürmek, aile içindeki şiddete karşı mücadeleyi güçlendimek amacıyla 1990 yılından beri faaliyet yürüten Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın toplam 820 adet ürünü PaylaşTIK projesi sayesinde Morhipo müşterileriyle buluştu. Tasarım ürünlerinin yer aldığı Mor Çatı ürünleri, PaylaşTIK projesinde müşterilerin en çok ilgisini çeken bölüm oldu. Bu ürünlerden elde edilen gelirin tamamı, kadınların şiddetten uzak bir hayat kurabilmeleri için vakfa aktarılıyor.

Anadolu kentlerinde doğal ve kültürel mirasın korunması için faaliyet yürüten ÇEKÜL ürünleri ise Morhipo müşterilerinin beğenisini topluyor. Anadolu desenlerinin olduğu çanta ve kalemliklerden alan müşteriler, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel değerlere ve kimliklere sahip çıkıyor.

'Otizm spektrum bozukluğu' olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesini hedefleyen Tohum Otizm Vakfı'na da Morhipo'nun PaylaşTIK sayfasından yapılan alışverişle destek olmak mümkün. Bugüne dek 80 ürünün satın alındığı Tohum Otizm Vakfı ürünlerinin geliri de vakfın faaliyetlerinin yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla kullanılıyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesi için çalışan AÇEV ve TOÇEV kuruluşlarının ürünleri de toplamda binin üzerinde satışla morhipo müşterilerinin en çok tercih ettiği alanın eğitim desteği olduğunu gösteriyor.

Hayvan dostlarımız için alışveriş

PaylaşTIK projesi hayvan dostlarımızı da unutmuyor. Sokak hayvanlarının korunması için çalışmalar yapan Mutlu Patiler'e ve uluslararası bir doğa koruma kuruluşu olan WWF'in Panda Dükkân'ından ürünlere de yer veriyor. Morhipo'dan bugüne dek yapılan 370 Panda Dükkân ürün satışından elde edilen gelirin de tamamı, değerli yaşam alanlarını ve canlı türlerini korumayı hedefleyen WWF'e bağış olarak ulaşıyor. 

Etiketler: PaylaşTIK, STK


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