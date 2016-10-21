Arena Bilgisayar'ın kendi bayilerinden kredi kartı ile tahsilat yapması fikri ile atılan ve yıllar içerisinde gerek Arena Bilgisayar ve bayileri gerekse diğer müşterilere verilen hizmetlerle geliştirilen Paynet sistemi, 2010 yılından itibaren diğer sektörlerde bayi ağı ile çalışan firmalara hizmet veren bir yapıya büründü. Faaliyetlerini BDDK lisansı ile sürdüren Paynet, gerçekleştirdiği basın toplantısı ile faaliyetlerini genişleterek sektöründe lider olmayı hedefledikleri bildirildi. Ayrıca, faaliyetlerini Ortadoğu ve Afrika’yı da içine alan geniş bir bölgeye yaymaya hazırlandığı da kaydedildi.

Paynet basın toplantısında hazır bulunan Arena Bilgisayar'ın uluslararası ortağı, Hindistan, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en büyük bilişim teknolojileri ürünleri dağıtıcısı Redington India Ltd. CEO’su Raj Shankar, konuşmasında Türkiye'ye duyduğu güveni belirterek, yatırım olanaklarının fazlalığına dikkat çekti. Shankar, "Ticarette teknolojinin kullanımı hızla artıyor. Güvenli bir teknolojik altyapı hizmeti sunabilen ve esnek çözümler üretebilen firmalar varlıklarını bir sonraki yüzyıla taşıyabilecek" dedi.

Paynet CEO'su Serkan Çelik, Paynet'in, bayi ağına sahip firmalar ve bayileri için tahsilat kolaylığı sağlayan ve/ya tekil kullanıcılar için çoklu ödeme alma seçenekleri ile rekabet avantajı yaratan ödeme hizmetleri sunduğunu anlattı. Çelik, "Paynet ödeme sistemleri ile satıcıdan üreticiye herkes kendi payını hızlı, güvenli ve en ucuz biçimde tahsil edebiliyor. Biz bu gücümüzü yalnızca Türkiye’de lider olmak için değil Ortadoğu ve Afrika'yı da içine alan tüm bölgede faaliyetlerimizi genişleterek büyümek için kullanmayı hedefliyoruz" dedi.