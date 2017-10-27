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Pazar günü trafiğe kapatılacak olan Vatan Caddesi'yle ilgili açıklama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Vatan Caddesi'nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili açıklama yapıldı.

Pazar günü trafiğe kapatılacak olan Vatan Caddesiyle ilgili açıklama

27 Ekim 2017 19:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim günü yapılacak olan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” tören kutlamaları ile ilgili Vatan Caddesi’nde saat 06.30’dan 16.00’a kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre kapatılacak yollar:

Adnan Menderes bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi girişleri, Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.
Alternatif güzergahlar:
Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi. 

 

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