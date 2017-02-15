Kar yurt genelinde aralıklarla yağmaya devam ederken soğuk hava ve don etkisi tezgahlardan eksilmedi. Hal böyle olunca fiyatlarda artış gösterdi. 100 TL bile vatadaşlara pazar alışverişinde yetmedi. Esnafın ise ortak sorunu halden pazara gelen taşımadan KDV ye kadar yapılan masrafların fiyatları arttırması. Halde 3 TL olan karnabahar pazarda 4TL, 1TLlik pırasa ise pazarda 2 TL. Tezgahlarda domatesin fiyatı 2TL ile 4TL arasında kıvırcık fiyatları ise 5 TL ile 4 TL arasında.

Pazar esnafının şikayetleri ortak

13 yıllık pazarcı Oktay Ayhan halden aldığı ürünleri 1TL karla sattıklarını belirterek, “Bu ay böyle geçecek. Havalar soğuk ürünler soğuktan zarar gördüğü için az geliyor bundan dolayı fiyat yükseliyor. Halde limonun kilosu 2 TL karnabahar 3 TL biz burada 4 TL’ye satıyoruz. Lahana halde 3 lira burada 4 liraya satıyoruz. Şubat ayında sonra fiyatlar düşer. Havalar ısındıktan sonra sebze ve yeşillikte fiyatlar düşecek ”dedi.

Halden pazara gelene kadar KDV ve taşıma masraflarından dolayı ürünlerin fiyatlarının arttığını belirten 23 yıllık Pazar esnafı Emin Aksoy, “Domates 3 lira badem 5 lira patlıcan biber 6 lira. Normal seyirde gidiyor fiyatlar aynı. Soğukta mallarda kızarmıyor. Bu fiyatlar 1 ay daha gider. Mart ayından sonra düşer” dedi.

Don portakalı vurdu

Fiyatlarda ay sonuna kadar bir değişiklik olmayacağını söyleyen 30 yıllık pazarcı Nezir Alahan, soğuk havalardan dolayı donan portakallardan mağdur olduğunu belirtti. Alahan, “Meyve fiyatları aynı hiç değişmiyor. Değişiklik sebzelerde var. Portakalların yüzde 80 i donmuş 1 TL’ye satıyorum. Böyle olduğunu bilseydim almazdım. Elmalar buzhane olduğu için onu etkilemiyor. 3 ay önce toplanmış buzhaneye konduğu için kış elmayı armudu etkilemiyor ”diye konuştu.

Hal esnafının para kazandığını Pazar esnafının ise eziyet çektiğini belirten esnaf Bülent Ural ise, “ Pırasayı 1TL 30 kuruşa aldım 2 TL'ye satıyorum. Bu işte para kazanan haldekilerdir. Pazarcılar eziyeti ve hamallığı çeker” diye konuştu.

Vatandaşa 150 lira bile yemedi

Ev Hanımı Firdevs Kurt pazar alışverişi için 50 liralık bütçesi olduğunu fakat her ihtiyacını alamadığını anlatarak, “Her şey çok pahalı. Hiç bir şeye el değdirilmiyor. Harcamam 50 lira tam karşılamıyor ama mecbur alabildiğim kadarını alıyorum. Bazı şeylerden kısıyorum” dedi.

Alışverişini olabildiğince pazardan yapmaya çalışan Hüseyin Gümüş ise , “Yeşillik aldım. Pek bir şey alamıyoruz zaten kış fiyatlarından dolayı. 50 TL gidiyor her hafta. Her eksiğimi alamıyorum yetmiyor. Fiyatlar çok zorluyor. Emel Balcı ise, “Çok pahalı satanda alanda zor durumda. 100 lira ile çıktım. Daha fazla gider. Evde 4 kişiyiz ”diye konuştu.

Muharrem-Emine Yaşar çifti de her hafta 100TL ile pazara geldiklerini fakat yetmediğin söyledi. Muharrem Yaşar, “Fiyatlar bayağı yükselmiş. Evde 5 kişiyiz. Eşim beni pazara getirdi bugün normalde çıkmıyorum. 100 lirayı buluyor. Hiç yemeklik bir şey alamadık daha ama 50TL harcadık bile.

Emekliler, maaşların pazar alışverişlerine yetmemesinden yakındı. Emekli Turan Göl, “Fiyatlardan memnun değiliz çok pahalı. Her hafta 150-200 TL harcıyorum.5 kişiyiz evde ancak yetiyor. Emekli Esat Narin ise, “Memnun değilim çok pahalı. Pazara yeni geldim. Haftada 100 TL’yi buluyor evde 5 kişiyiz. Emekli maaşı yetmiyor” diye konuştu.

Fatih Gavuz - Gizem Özdemir