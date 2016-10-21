Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’ndeki cuma pazarında meydana geldi. Merkez Aksu ilçesine bağlı Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki R.K., içinde tüfek bulunan kutuyla pazarcılık yapan dayısı Ahmet Kahya’nın (68) yanına geldi. İddiaya göre tüfeği kutusundan çıkaran R.K., tezgah başındaki dayısına hiçbir şey söylemeden ateş etti. Hızını alamayan R.K, yere yığılan dayısının yanına giderek 2 kez daha tetiğe bastı. Kendisine engel olmaya çalışan dayısının eşi Münire Kahya’ya, “15 yılın intikamını aldım” diyen R.K., elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı. Daha sonra taksiye binen R.K., Meydan Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Pazardaki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine giden 112 sağlık ekipleri, Ahmet Kahya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baygınlık geçiren Münire Kahya ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kahya’nın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Zanlının pompalı tüfeği bir hafta önce internet üzerinden 350 TL’ye satın aldığı belirlendi.

Ahmet Kahya’nın pazardaki komşusu Hüseyin Bircan, “Tartışma olmadı. Geldi, 3 el silah sesi duyduk. Bende şok oldum. Bizde korktuk. Silahlı kişinin yanına gidemedik, bir şey yapamadık. 20 yıldır pazar yerinde arkadaşım, komşum. İyi biriydi” dedi.

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde zanlının elinde pompalı tüfekle gelip dayısına ateş ettiği, bu sırada pazarda bulunan vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü. Ayrıca R.K’nin yerde kanlar içinde yatan Ahmet Kahya’ya iki el daha ateş ettiği, bu sırada yengesinin zanlıya engel olmaya çalıştığı görüldü. Zanlının daha sonra soğukkanlı bir şekilde olay yerinden kaçtığı görüldü.

İsa Akar-Adem Akalan