Pazar yerinde pompalı dehşeti: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka pazar yerinde iki akraba arasında sabah saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş etti. Etrafa saçılan saçmalarla biri alışveriş yapmaya gelen vatandaş olmak üzere 7 kişi yaralanırken, saçmalar kapalı pazar yerinin tavanına da isabet etti.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumları ağır olan 3'ü Ankara Numune Hastanesine sevk edildi. Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan 4 kişi ise sorguları alınmak üzere Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayın ardından polis ekipleri başka olayın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken, olayın yaşandığı yer güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayşe Üngör