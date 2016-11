Karamürsel’de pazarcı esnafına dadanan E.T. (50) adlı şahıs, pazarcı esnafı tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde cebindeki sahte paraları esnafa vermeye çalışan E.T. adlı şahıs, daha önce de kendisine para verdiği bir esnaf tarafından tanınması sonucu yakayı ele verdi. E.T.’yi tanıyan esnaf, başka bir esnafa para vermeye çalışan E.T.’yi yakalayarak polisi aradı. Pazardaki esnafların etkisiz hale getirdiği E.T. isimli şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fark edildiğini anlayan kalpazan üzerinde bulunan sahte paraların bir kısmını yırtıp atarken cebinden pazarcıların çıkardığı sahte 700 TL olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Karamürsel Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, emniyette alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.