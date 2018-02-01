Pazara gitmek için evden ayrılan genç kıza 2 gündür ulaşılamıyor

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de ailesiyle birlikte ikamet eden 18 yaşındaki Eda Gül Bıyık, 30 Ocak’ta pazara gitmek için evden ayrıldı. Taşköprü Kız Meslek Lisesinde okuyan genç kızdan bir daha haber alamayan ailesi polise başvurdu. Polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Genç kızın ağabeyi Muhammed Ali Bıyık, anne ve babasıyla birlikte babaannesinin hastalığı için il merkezine geldiklerini ve kız kardeşini babaannesinin yanında bıraktıklarını ifade etti. Bıyık, “Babaannem hasta olduğu için kız kardeşimi yanında bıraktık. O gün ilçede pazar kuruluyordu. Babaanneme 'Ben pazardan çerez alıp geleceğim' deyip çıkmış ve sonrasında dönmedi. O gün gelmeyince polise durumu bildirdik. Tüm Türkiye’de aranıyor ama ne yazık ki sonuç alamadık” dedi.

Kardeşinin telefonuna da ulaşamadıklarını söyleyen Bıyık, “Telefonları kapalı, nereye nasıl gitti bilmiyoruz. İlçede her yeri aradık. Son olarak ilçe merkezinde pazarda görülmüş, başka ne gören ne de bilen var. Kardeşimi gören ya da yerini bilenlerin bir an önce bizle ya da polisle irtibata geçmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bıyık, o gün kardeşinin üzerinde gri örgülü, diz kapaklarına kadar hırkası, lacivert kot pantolonu, beyaz spor ayakkabısı ve bordo eşarbının olduğunu ifade ederek, kardeşinin yaşıtlarına göre biraz çocuksu hareketlerinin olduğunu ve bu yüzden kardeşini çok merak ettiklerini kaydetti.

Vedat Yunus İkizoğlu

