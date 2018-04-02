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Pazarcılar Odası başkanı, tabancayla vuruldu

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, pazarda etiket kontrollerinde üniforma giyilmesi konusunda tartıştığı çalışanı tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Pazarcılar Odası başkanı, tabancayla vuruldu

02 Nisan 2018 15:49

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Semt Pazarcılar Odası'nda oda başkanı İsmail Öz ile pazarda etiket kontrolü yapan çalışanı H.C. arasında, iddiaya göre üniforma giyilmesi konusunda telefonda tartışma çıktı. Öz, bunun üzerine H.C.'yi konuşmak üzere Pazarcılar oda binasına çağırdı. Oda binasının üst katında İsmail Öz ile H.C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.C. belinden çıkardığı tabancayla Öz'ü sol bacağından vurdu.

Kanlar içinde kalan İsmail Öz, otomobiliyle özel bir hastaneye giderken, H.C. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen H.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Ameliyata alınan Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  

 

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