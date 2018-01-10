Diğer
Kategoriler

Pazarcılar Odasında yumruklar konuştu

Manisa Pazarcılar Odasının 16. Genel Kurulunda yumruklar konuştu. Divan kurulunun oylanması ile başlayan gerginlik oylamalarda da devam edince kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada devreye giren emniyet güçlerine rağmen tartışmanın devam etmesi üzerine Divan Başkanı olan MESOB Başkanı Hasan Geriter Genel Kurula ara verdi.

Pazarcılar Odasında yumruklar konuştu
Pazarcılar Odasında yumruklar konuştu - Foto Galeri

10 Ocak 2018 14:16
Pazarcılar Odasında yumruklar konuştu - Tıkla İzle

Mevcut Başkan Halim Şener ile Mehmet Dizemen’in aday olduğu ve sakin başlayan Manisa Pazarcılar Odası 16. Genel Kurulunda arbede çıktı. Divan teşekkülü oluşturulması için verilen önergeyle başlayan gerginlik Divan Başkanı seçilen MESOB Başkanı Hasan Geriter’in maddeleri oylamaya sunmasıyla tırmanışa geçti. Divanın taraf tuttuğunu öne süren bir grubun başlattığı gerginlik önce sözlü tartışmaya ardından da yumrukların ve kafa atmaların yaşandığı kavgaya döndü. Yaka kartı olmayanların salon dışına çıkmasının istenmesi üzerine başlayan arbede nedeniyle her iki başkan adayının tarafları sakinleştirmeye ve el ele birliktelik mesajları vermesine rağmen devam etti. Kavganın büyümesi üzerine devreye emniyet girdi. Emniyetin araya girmesine üyelerin sakinleşmemesi üzerine divan başkanı Hasan Geriter kongreye ara verdi. 

Sadık Cangel

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç