Pazarcılar Odasında yumruklar konuştu

Mevcut Başkan Halim Şener ile Mehmet Dizemen’in aday olduğu ve sakin başlayan Manisa Pazarcılar Odası 16. Genel Kurulunda arbede çıktı. Divan teşekkülü oluşturulması için verilen önergeyle başlayan gerginlik Divan Başkanı seçilen MESOB Başkanı Hasan Geriter’in maddeleri oylamaya sunmasıyla tırmanışa geçti. Divanın taraf tuttuğunu öne süren bir grubun başlattığı gerginlik önce sözlü tartışmaya ardından da yumrukların ve kafa atmaların yaşandığı kavgaya döndü. Yaka kartı olmayanların salon dışına çıkmasının istenmesi üzerine başlayan arbede nedeniyle her iki başkan adayının tarafları sakinleştirmeye ve el ele birliktelik mesajları vermesine rağmen devam etti. Kavganın büyümesi üzerine devreye emniyet girdi. Emniyetin araya girmesine üyelerin sakinleşmemesi üzerine divan başkanı Hasan Geriter kongreye ara verdi.

Sadık Cangel