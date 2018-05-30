Pazarcıların silahlı çatışması kamerada

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1298 Sokak üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarındaki pazarcılar arasında uzun süredir yaşanan tezgah yeri tartışma nedeniyle taraflar birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşların alışveriş yaptığı esnada silahlar çekildi. Pazarcılar arasında çıkan çatışmada sopalar ve yumruklar havada uçuşurken, silahların ateşlenmesi sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Vatandaşların büyük panik yaşayarak pazarı boşalttığı o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar pazarda alışveriş yaptığı esnada pazarcı 2 grup tartışmaya başlıyor. Tartışmadan kısa bir süre sonra ise silahlarına sarılan taraflar birbirlerine ateş açıyor. Çatışmanın çıkması üzerine bir pazarcı elindeki leğenle tezgahtan atlayıp kaçıyor. Küçük bir çocuk ise korkuyla tezgahın altına giriyor. Açılan ateş sonrası yaralananların yerde yattığı görülürken, tezgah arkasındakiler ise saldırganlara tahta parçası fırlatıyor. Bir pazarcı ise elindeki demir kovayı içindekileri boşaltarak kendine kalkan yapıyor. Elinde sopa alan bazı pazarcılar ise saldırganlara karşılık veriyor. Olay esnasında bir pazarcı ise tezgahtan çıkmaya çalışırken yere düşerek ayağını incitiyor. Vatandaşlar ise büyük bir panikle kaçıyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına alırken, 2 kişiyi de aradıkları öğrenildi. Olayda kullanan 2 tabanca ve 1 bıçak ise polis tarafından ele geçirildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Doğan Can Cesur - Caner Sönmez