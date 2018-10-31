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Pazarda çorapçı cinayeti

Pazarda çorapçı cinayeti
Pazarda çorapçı cinayeti

Antalya'nın Kepez ilçesinde pazarda çorap satan bir kişi silahla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Kepez'in Düdenbaşı Mahallesi'nde Çarşamba günleri kurulan semt pazarında motosikletiyle çorap satan, iki çocuk babası Mehmet Hür (37), bir araçtan inen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine pazarda bulunan onlarca kişinin önünde Hür'e silahıyla 6 el ateş eden kişi, plakası belirlenemeyen aracıyla olay yerinden kaçtı. 

Diğer pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hür'ün öldüğünü belirledi. Hür'ün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.  

Sabri Çağlar 

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