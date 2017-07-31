Pazarda fiyatlar çakıldı

Bazı meyve sebze fiyatlarında yarı yarıya düşü yaşandığını belirten Bahattin Mandacı, “Bugün fiyatlar tamamen taban yapmış durumda. Domates 1 liraya düştü, salatalık 1,5-2 lira arası, fasulye 7-8 lira arasıydı bugün 4-5 lira, üzüm 5-6 lira arasındaydı şu anda 3-4 lira, kayısı 6-7 liraydı bugün 4 lira, yerli muz 5 lira, ithal muz 8-10 lira, şeftali 2 liraya düştü. Bütün ürünlerde düşüş var. Taban fiyat bu diyebiliriz. Daha düşmesini beklemiyoruz en fazla 25 kuruş düşebilir bazı ürünler. Yılın en ucuz pazarı şu anda yaşanıyor. Çünkü bugün 1 liraya satılan domates, maliyetini bile kurtarmıyor. Domatesin sadece fidesi 25 kuruş. Bunun ekmesi var, sulaması var, çapalaması var, toplaması var, nakliyesi var, aracısı var, biz varız. Bu domatesin buraya ne zahmetlerle geldiğini bizler biliyoruz. 1 liraya domates, bedavadır. Vatandaşa bugün tarlaya gir bedava topla desek, o çalının içerisinden bu domatesi toplamak istemez. 1 lira gayet uygun yani” dedi.

Fiyatların düşmesi noktasında açıklama yapan Mandacı, "Bu ürünleri belki bahçesine gitsen bu kadar uygun alamazsın. Bizler nasıl alıyoruz? Fazla mahsul alıyoruz. Fazla mahsul alınca böyle oluyor. Tüketici için uğraşıyoruz. Fiyatların bu kadar düşmesinin sebeplerinden biri rekabet. Sadece pazarlar yok, marketler var, manavlar var, sokak arasındaki satıcılar var. Yer gök şu an satıcı. Adam kendi mahsulünü toplamış Çanakkale’den, Keşan’dan, mahalle arasında o bir liraya satıyor, biz 1 lira 10 kuruşa satamayız. Otomatikman fiyatlar düşüyor. Sen anlatamazsın ki vatandaşa bana aracılardan geliyor, adamın kendi ürünü diye. Durum böyle olunca her yerde fiyatlar mecburen düşüyor.’’ ifadelerini kullandı.

Ergin Yıldız