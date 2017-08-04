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Pazardan dönen kadına kapkaç şoku

Antalya'da semt pazarından dönen kadın kapkaça uğradı. Kadının boynundaki altın kolyeyi çalan şahıs kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Pazardan dönen kadına kapkaç şoku

04 Ağustos 2017 09:20

Olay dün akşam saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki semt pazarından alışveriş yaptıktan sonra evine dönmekte olan Ş.Y.'nin (57) boynundaki altın zincir kendisini takip eden bir kişi tarafından kopartılıp çalındı. Neye uğradığını anlayamayan ev hanımının yardım çığlıkları üzerine kapkaççı koşarak bölgeden uzaklaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Ş.Y. isimli kadından şüphelinin eşkalini alıp çevrede operasyon başlattı. Kapkaç şüphelisi A.Z. (38) Yeşilırmak Caddesi üzerinde polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Olay yerine getirilip mağdur Ş.Y. tarafından teşhis edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Semt pazarından çıktıktan sonra takip edilmeye başlandığını söyleyen kapkaç mağduru Ş.Y. "Bakıyorum arkamdan eve kadar biri geliyor. Ben duruyorum o da duruyor sağa sola bakıp oyalanıyor ben yürüyünce arkamdan geliyor. Sonra evimin avlusuna yaklaştığım sırada biranda arkamdan hızlıca yaklaşıp boynumdaki altın kolyeyi çekip aldı" dedi.

Kapkaççıdan şikayetçi olan Ş.Y. kızı ile birlikte polislere olayın nasıl yaşandığını anlattı. Ş.Y. polisin olay yerindeki çalışması tamamlandıktan sonra mağdur sıfatıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Harun Erdoğdu

Etiketler: antalya, kapkaç


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