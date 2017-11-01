Pazardan meyve sebze çalan hırsızlar yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 8 esnafın farklı günlerde pazar yerlerine geceden bıraktığı domates, patlıcan, biber ve zeytinden oluşan 165 kasa ürün, tartılar ve zeytin kırma makinesinin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler çalışma kapsamında, 4 ayrı pazar yerinde esnafın satmak için bıraktığı 165 kasa sebze meyve ile malzemelerin çalınmasıyla ilgili pazar yerlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, hırsızlık olayının şüphelileri oldukları belirlenen A.D, S.A, ve S.D'yi, Bozkurt ilçesi Beylerli pazarında çaldıkları malzemeleri satmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.D., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, A.D. ve S.A, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Medeni Topaloğlu