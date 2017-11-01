Diğer
Kategoriler

Pazardan meyve sebze çalan hırsızlar yakalandı

Denizli'de, pazarda satılmak için esnafın geceden bıraktığı 165 kasa sebze meyve ile malzemeleri çalan şüpheliler, ürünleri başka pazarda satmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Pazardan meyve sebze çalan hırsızlar yakalandı

01 Kasım 2017 16:21

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 8 esnafın farklı günlerde pazar yerlerine geceden bıraktığı domates, patlıcan, biber ve zeytinden oluşan 165 kasa ürün, tartılar ve zeytin kırma makinesinin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler çalışma kapsamında, 4 ayrı pazar yerinde esnafın satmak için bıraktığı 165 kasa sebze meyve ile malzemelerin çalınmasıyla ilgili pazar yerlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, hırsızlık olayının şüphelileri oldukları belirlenen A.D, S.A, ve S.D'yi, Bozkurt ilçesi Beylerli pazarında çaldıkları malzemeleri satmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.D., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, A.D. ve S.A, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, hırsız, meyve sebze

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç