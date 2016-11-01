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Pazarın ortasında eski eşinin imam nikahlı kocasını öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 yıl önce ayrıldığı karısının saat sattığı pazar tezgahına gelen eski koca av tüfeğiyle dehşet saçtı. Kadın, bir aylık imam nikahlı eşinin hayatını kaybettiği saldırıdan kıl payı kurtuldu.

Pazarın ortasında eski eşinin imam nikahlı kocasını öldürdü

01 Kasım 2016 14:33

Olay, Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde kurulan Salı pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Hülya H., bir aydır imam nikahlı olarak yaşadığı 81 yaşındaki Muammer Öztop ile her hafta geldiği Salı pazarında tezgah açarak saat satmaya başladı. Öğle saatlerinde Hülya H.'nin 3 yıl önce ayrıldığı eski eşi Mehmet E. (46), tek kırma av tüfeği ile tezgaha yaklaşarak Öztop'a iki el ateş etti. Muammer Öztop, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet E., tüfeği üçüncü kez doldurmaya çalıştığı sırada eski eşi Hülya H. kaçarak kurşunun hedefi olmaktan kurtuldu. Ağır yaralanan Muammer Öztop, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sevk edildiği Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztop'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Motorize yunus ekipleri, elindeki av tüfeğiyle pazar yerindeki kalabalık arasında izini kaybettirmeye çalışan Mehmet E.'yi kovalamaya başladı. Zanlının üzerine atlayan sivil polis ve vatandaşlar, zanlıyı olay yerinin 25 metre uzağında yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri, zanlı ve saldırıdan yara almadan kurtulan eski eşini ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

"3 yıl önce ayrıldık"
Karakola götürülürken gazetecilerin sorularını cevaplayan Hülya H., "Ateş eden eski eşim. 3 yıl önce boşandık, bizi sürekli tehdit ediyordu. Polisten koruma istedik. Ancak henüz olmadı. Eşim ile tezgahta saat satıyorduk. İki el sıktı, beni de vuracaktı, geriye çekildim. Bu eşimle evleneli bir ay oldu" dedi.

Murat Yalçın

 

Etiketler: muğla


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