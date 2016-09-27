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PDFK'dan Kömürspor'a ihtar cezası

Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Şanlıurfaspor maçında taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ihtar cezası aldı.

PDFKdan Kömürspora ihtar cezası

27 Eylül 2016 18:05

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile karşılaşan Zonguldak Kömürspor'a ihtar cezası verdi. Açıklamada, "Zonguldak Kömürspor Kulübünün, 21.09.2016 tarihinde oynanan Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Öte yandan Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 25 Eylül 2016 tarihinde Hacettepespor ile karşılaşan Kömürspor, 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PDFK'ya sevk edildi. 

Sertaç Özdemir
 

Etiketler: PFDK


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