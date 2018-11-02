ECE Türkiye tarafından yönetilen Antalya'da yer alan alışveriş merkezi TerraCity, “Geleceğe Pedallıyoruz” Ve “Pedalları Çevirin, Çocukları Sevindirin” sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikleri ile dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim programlarından biri olan uluslararası MarCom Ödülleri'nde dört platinum, üç gold olmak üzere toplam 7 kategoride ödül aldı.

Dünyanın en büyük şirketlerinin, reklam ve halkla ilişkiler ajansları ile sivil toplum kuruluşlarının başvurduğu, projelerin Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri denetiminde, alanının önde gelen uzmanları tarafından değerlendirildiği MarCom Ödülleri'nde yarışmaya katılmak üzere gönderilen çalışmalar arasında, sektöre referans teşkil edecek kalitede olan projeler ödüllendirildi.

Bisiklet sürüş eğitimleri yapıldı

Antalya Bisiklet Derneği üyelerinin gözetiminde bisiklet sürüş eğitimleri ile birçok çocuk ve yetişkine bisiklet kullanılması öğretilirken, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu platformu kurucusu Selma Gür'ün söyleşisi ile de bisiklet kullanımının önemi belirtildi. Kepez'de bulunan bir ilkokulun öğrencilerine de AVM içindeki sanal gerçeklik alanında çevirdiği her kilometre için bir bisiklet hediye edilerek proje sonlandırıldı.

