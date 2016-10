Son dönemlerde artan pedofili vakalarının toplumsal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Pedagog Hakan Şahintürk, “Ciddi çalışmalar yaparak, özellikle meclisin, üniversitelerin, bilim kurumlarının, çocukları ilgilendiren her kurumun bu işle ilgili bir araya gelip bilgi paylaşımında bulunması lazım. Pedofili, karar verme olgunluğuna ulaşmamış ergenlik öncesi çocuklara cinsel eğilim duyma suçu ya da hastalığı. Bu hem suç, hem hastalık. Bir insanın bir çocuğa cinsel anlamda ilgi duymasının gerekçisi ne olabilir? Bunun çok önemli irdelenmesi gerekiyor” dedi.

Okullarda istismar eğitimi verilmeli

İletişim ağının çok genişlediğini ifade eden Şahintürk, “Bir tuşla dünyada ki her türlü bilgiye erişebiliyoruz. Her türlü olumlu ya da olumsuz durumu ekranda görebiliyoruz. Buna çocuklarımız da dahil, yetişkinler de dahil. Bu anlamda Türk toplumunun eksikliği ne olabilir, bu olaylar neden Türkiye’de çok fazla görünüyor? Çocuk her şeyi internetten öğreniyor, her türlü sapkınlık internetten öğreniliyor. Pornografi çok gelişti. Dürtüler de ortaya çıkınca bu tür durumlar çok daha fazla yaşanıyor. Peki ne yapılmalı? Bir kere ergenlik öncesi çocuklara okullarda istismar eğitimi verilmeli” dedi.

Anne ve babalara seslenen Şahintürk, “Ebeveynlerin çocuklarına ‘iyi sevgi nedir, kötü sevgi nedir’ çok iyi öğretmeleri gerekiyor. Aileler, şayet çocuklarının bu tür olaylarla maruz kaldığından şüphelenirlerse, en yakın adli makama, en yakın sağlık kurumuna başvurmalı” diye konuştu.

"Amerika’nın bazı eyaletlerinde ise idamla cezalandırılıyor"

Pedofili suçlarının dünyadaki cezalarına da işaret eden Şahintürk, “Bu suçların dünyada ki cezası ne? Çeşitli ülkelerde ameliyatla çözüm aranıyor. Özellikle Çekoslovakya’da erkeklerin bir daha bu suçu işlememesi için ameliyat yapılıyor. Amerika’nın bazı eyaletlerinde ise idamla cezalandırılıyor. Yani benim söylemek istediğim, en önemli husus, ailenin çocuğun bu duruma maruz kaldığını öğrendiğinde, toplum baskısını bir kere unutmaları gerekiyor. O suçu işleyen, başka çocuklara da bunu yapacak. Cezasını çekmesi lazım. Bir kere taciz görmüş bir çocuğun davranışlarından da bu anlaşılır. Çocuk yalnız kalmak ister, yeme bozuklukları başlar, aşırı kaygılı olur, tırnak yemeye başlar, alt ıslatmaya, kaka kaçırmaya başlar. Ailenin bu konuda çok iyi gözlem yapması gerekiyor. Yalnız kalmak. Ailelerin bu konuda inanılmaz derecede uyanık ve çocuklarına bu konuda destek olmaları lazım” diye konuştu.

Murat Yüksel