Dermaklinik Estetik ve Güzellik Merkezinden Medikal Estetik Uzmanı Dr. Arzu Atalan, “Meyve asitleri ile yapılan peeling yöntemidir. Bitkisel peeling şeker kamışından elde edilen glikolik asitlerle, sütte bulunan laktik asitlerle vs. uygulanabilir. Daha yaygın olarak bilinen isimleri ise alfa hidroksi asitler (AHA) dır. Bunlar oldukça küçük moleküller olduğu için epidermisi (cildin en üst tabakasını) kolayca geçebilmektedir. Ancak daha alt tabaka olan dermise geçemezler” dedi.

Epidermisteki hücrelerin yenilenmesini tetikleyerek onların dış etkenlere olan toleransını arttırdığını kaydeden Atalan, “Hücre yenilenmesi dışında epidermal kökenli olan yüzeysel lekelerin tedavisinde de başarılı olmaktadır. Bir başka yüzeysel peeling ise salisilik asitlerle (BHA) yapılan peelinglerdir. Bu madde daha yüzeysel olarak epidermisi (cildin en üst tabakasını) etkiler. Daha çok akne, siyah ve beyaz nokta tedavisinde ve ikincil olarak lekelerin tedavisinde de tercih edilmektedir. İşlem sonrası hemen günlük hayata dönülebilir” diye konuştu.

Orta Derinlikte Kimyasal Peeling

Atalan, “TCA - Trikloroasetik asit (10%-35%) ve glikolik asitler yapılmaktadır. Ter bezleri, yağ bezleri ve kıl foliküllerinin bulunduğu dermisin derindeki tabakasında harabiyete yol açarak pigment değişikliklerini, hafif-orta derecedeki kırışıklıkların tedavisini de içeren fotoyaşlanma etkilerini düzeltmede ve ayrıca güneşe maruz kalmış ciltte, özellikle yüzde, ellerde, ön kolda ve boyunda ortaya çıkan kanser öncesi bir cilt hastalığı olan aktinik keratoz tedavisinde etkili olan bir yöntemdir.. İşlem sonrası yüz kırmızı bir renk alır. Daha sonra cilt rengi kahverengiye doğru koyulaşır ve 2-3 gün içinde deri dökülmeye başlar. İyileşme süreci yaklaşık 1 hafta sürmektedir. İyileşme sürecini hızlandırmak için cilt temiz tutulmalı, her gün birkaç defa yıkandıktan sonra nemlendirici bir pomad sürülmelidir” ifadelerini kullandı.

Derin Kimyasal Peeling

TCA (50%), Bakers, Fenol ve Jessner's solüsyonları ile yapılan peeling yöntemi olduğunu ifade eden Atalan, “Ciddi oranda soyulma gerçekleştirilmektedir. Akne ve sivilce izleri, skarlar, cilt lekeleri ve kırışıklıkların tedavisinde çok etkilidir. Ağrılı ve acılı bir işlem olması nedeniyle lokal anestezi altında yapılır. İşlemden sonraki süreç oldukça ağrılıdır. Düzenli ağrı kesici kullanılması gerekir. Yüzde 1 - 2 hafta devam eden şişlikler görülür. Yaklaşık 1 ay iyileşme süreci vardır ve kızarıklığın tamamen iyileşmesi 3 aya kadar sürebilir. Diğer kimyasal peeling yöntemlerine göre çok daha etkilidir ve etkisi uzun süre devam eder. Koyu tenli kişilerde muhtemel kalıcı renk açılması ihtimali dolayısıyla açık renk cilt yapısına sahip bireyler için daha uygun bir peeling yöntemidir” dedi.

Estetik Dr. Arzu Atalan kimyasal peeling öncesi incelenmesi gereken durumları şu şekilde sıraladı:

“Aktif enfeksiyon ve açık yaraların olması, aktif uçuk (herpes) virüs enfeksiyonu - Son 3-12 ay arasında geçirilmiş orta veya derin peeling, yakın zamanda geçirilmiş yüz cerrahisi - Anormal skar oluşumu, keloid hikayesi ve geç yara iyileşmesi öyküsü, radyoterapi öyküsü, fitzpatrick deri tipi IV, V, VI - Salisilik asit peelingi için Aspirin alerjisinin olması, antikoagülan kullanımı, yoğun sigara kullanımı, gebelik / emzirme, yoğun güneş ışığına maruz kalma riski, geçirilmiş cerrahi girişimler (en az 6 ay beklenmelidir) Kimyasal Peeling Seans Süresi ve Seans Sayıları”

Atalan, “Seansların tedavi edilecek bölgenin büyüklüğüne göre ortalama 30-60 dk. sürmektedir. Seans sayıları kişiden kişiye, vakaya ve uygulama türüne göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama; yüzeysel peeling uygulamalarında 2-4 hafta aralıklarla 4-8 seans, orta derinlikte peeling uygulamalarında 2-4 ay aralıklarla 2-4 seans, derin peeling uygulamalarında genelde tek seans yeterli olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kimyasal Peeling Öncesi Uyarılar

Kimyasal peeling işleminden az 1 hafta öncesinden saç boyası ve perma yaptırılmaması gerektiğini belirten Atalan, “Tedavi için mümkün mertebe bahar ve kış ayları seçilmelidir. Direkt güneş ışığına maruz kalınmamalı ve solaryumdan kaçınılmalıdır. Bu hassasiyet mümkün mertebe 6 ay süreyle uygulanmalıdır. Bu süre boyunca yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanılmalıdır. Yaz aylarında şapka ve gözlük kullanmakta önleyici tedbirler arasındadır. İlk gün duş yapılmamalı, 1 hafta süreyle ılık bir duş tercih edilmelidir. 2-3 gün sonrasında makyaj yapılmasında bir sakınca yoktur. Dudak ve göz makyajı yapılabilir” şeklinde konuştu.