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Pegasus CEO’su Mehmet T. Nane, Lizbon’da Türkiye’nin demokrasiye bağlılığını anlattı

Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet T. Nane 7-9 Ekim tarihlerinde Lizbon’da gerçekleştirilen Airbus Strateji ve Network Semineri’nde konuştu. Nane konuşmasında, 15 Temmuz’da yaşananları anlattı ve Türkiye’nin demokrasi için kararlı duruşuna dikkat çekti.

Pegasus CEOsu Mehmet T. Nane, Lizbonda Türkiyenin demokrasiye bağlılığını anlattı

11 Ekim 2016 13:56

Airbus tarafından her yıl düzenlenen ve Airbus üst yönetiminin yanı sıra dünyanın önde gelen havayolu, finansal kiralama ve hizmet şirketlerinin en üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Airbus Strateji ve Network semineri bu yıl 7-9 Ekim tarihlerinde Lizbon’da yapıldı. Toplantıya Türkiye’yi temsilen, sipariş verildiği 2012 yılı itibarıyla Türkiye’nin en büyük uçak siparişi olan 100 Airbus uçağı alımına imza atan Pegasus Hava Yolları’nın CEO’su Mehmet T. Nane katıldı.

Airbus Strateji ve Network Semineri’nde Airbus yöneticileri dışında konuşma yapan tek kişi olan Mehmet T. Nane, havacılık sektörünün en önemli firmalarının en üst düzeyde temsil edildiği katılımcılara 2003 yılından beri desteği ile Türk hükümetinin desteğiyle hızlı bir şekilde gelişen ve modernleşen Türk havacılığını ve Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan terör olayları ile Türkiye’nin demokrasiye olan bağlılığını anlattı.

Pegasus’un 15 Temmuz’un hemen ardında 19 Temmuz tarihinde teslim aldığı ilk Airbus A320NEO uçağına “Demokrasi” adını verdiğini hatırlatan Mehmet T. Nane şunları söyledi:
“Pegasus Hava Yolları olarak ülkemizde 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimini hiçbir koşul altında kabul edilemez bulduk ve tüm gücümüzle lanetledik. Ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü durum sonrasında demokrasiye olan tam inancımızı ifade etmek için de ilk Airbus A320NEO uçağımıza “Demokrasi” adını verdik.”
 

Etiketler: Airbus Strateji ve Network Semineri, mehmet nane, Pegasus Hava Yolları


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