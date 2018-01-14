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Pegasus Havayolları yetkilileri pistten çıkan uçakları ile ilgili Trabzon'a gelerek inceleme başlattı

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkması ile ilgili Pegasus Havayolları yetkilileri sabah saatlerinde Trabzon'a gelerek kazayla ilgili inceleme başlattı.

Pegasus Havayolları yetkilileri pistten çıkan uçakları ile ilgili Trabzona gelerek inceleme başlattı

14 Ocak 2018 14:15

Trabzon'a gelmek için havayolu ile Ordu-Giresun Havalimanı'na buradan da sabah saatlerinde kara yolu ile Trabzon'a gelen heyet, pilotlar ve kabin heyeti ile görüştükten sonra uçağın pistten çıktığı alanda ve uçakta incelemelerde bulundu. Uçakta yolcuların özel eşyalarının bir çoğunun başüstü bagajlarında bulunduğu, valizlerinin de uçağın bagaj kısmında yer aldığı belirlenirken, uçağın bulunduğu bölgeden nasıl çıkartılacağı ile ilgili teknik çalışma başlatıldığı ve bu çalışma sonrasında söz konusu uçağın gövdesinin bulunduğu yerden nasıl çıkartılacağı ile ilgili bir rapor hazırlanacağı öğrenildi. 

Ersen Küçük
 

 

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