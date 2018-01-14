Pegasus Havayolları yetkilileri pistten çıkan uçakları ile ilgili Trabzon'a gelerek inceleme başlattı

Trabzon'a gelmek için havayolu ile Ordu-Giresun Havalimanı'na buradan da sabah saatlerinde kara yolu ile Trabzon'a gelen heyet, pilotlar ve kabin heyeti ile görüştükten sonra uçağın pistten çıktığı alanda ve uçakta incelemelerde bulundu. Uçakta yolcuların özel eşyalarının bir çoğunun başüstü bagajlarında bulunduğu, valizlerinin de uçağın bagaj kısmında yer aldığı belirlenirken, uçağın bulunduğu bölgeden nasıl çıkartılacağı ile ilgili teknik çalışma başlatıldığı ve bu çalışma sonrasında söz konusu uçağın gövdesinin bulunduğu yerden nasıl çıkartılacağı ile ilgili bir rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Ersen Küçük

