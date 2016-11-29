Pegasus Havayolları’nın İzmir-Ankara seferini yapan uçağında kabin basıncı düştü, oksijen maskeleri açıldı.
Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi TC- CPI kuyruk tescilli uçak Ankara’ya gitmek üzere saat 08:00’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalktı.
PC2130 sefer sayılı uçakta kalkıştan hemen sonra kabin basıncı arızası yaşandı. Yolcuların büyük bölümü kulaklarında ani bir ağrı hissetmeye başladı. Uçaktaki bütün oksijen maskeleri açıldı. Yolcular büyük korku yaşarken uçağın kaptan pilotu geri dönüş kararı aldı.
Uçak kısa süre sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi.
Uçak bakıma alınırken yolcuların bir başka uçakla Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.
airporthaber.com