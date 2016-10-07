Türkiye ve Suudi Arabistan’ın düşük maliyetleri havayolları Pegasus ve flynas, codeshare anlaşması imzaladı. 6 Ekim 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilen imza töreniyle Pegasus, flynas’ın Riyad ve Cidde uçuşlarına bilet satışına başladı. Pegasus misafirleri, Suudi Arabistan’ın 2 önemli kentine ulaşım için biletlerini flypgs.com üzerinden alabilecek ve uçuşlarını flynas’ın seferleriyle gerçekleştirebilecek. Flynas da Riyad ve Cidde şehirlerine seyahat edecek misafirlerine Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Trabzon, Ankara, Hatay, Antalya ve Adana hatlarına bilet satabiliyor.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “40 ülkede toplam 102 noktaya tarifeli uçuşlar gerçekleştiren Türkiye’nin lider düşük maliyetli havayolu olarak, Suudi Arabistan’ın lider düşük maliyetli havayolu şirketi flynas ile bir işbirliği başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği ile flynas ile uçan ve İstanbul bağlantılı olarak Türkiye’ye gelmek isteyen misafirlerimize, Pegasus uçuş deneyimini yaşatma imkanına kavuşmuş olacağız. Suudi Arabistan ile Türkiye’deki uçuş noktalarımızı İstanbul üzerinden birleştireceğiz. Türkiye’nin her noktasından misafirlerimizi web sitemizden alacakları tek bir biletle İstanbul üzerinden Riyad ve Cidde’ye uçuracağız. Yani artık İzmir’den seyahat eden bir misafir tek bir biletle ve entegre hizmet anlayışı ile Pegasus - flynas işbirliği çerçevesinde Cidde’ye ve Riyad’a uçma fırsatı buluyor. Misafirlerimiz bu iş ortaklığı ile yapacakları uçuşlarında biniş noktasında teslim ettikleri bagajlarını indikleri son noktadan teslim alabilecek. Pegasus’un yeni döneminde bir yandan organik büyümemizi sektör ortalamasının üzerinde devam ettirmeye, diğer yandan da işbirlikleri ile uçuş ağımızı yakın coğrafyada iyice yaygınlaştırmaya odaklanacağız” dedi.

“PEGASUS YENİ COĞRAFYALARA AÇILMAK İSTİYOR”

Pegasus olarak yeni coğrafyalara açılmak istediklerini belirten Mehmet T. Nane, “Riyad ve Cidde başta olmak üzere Suudi Arabistan’daki tüm büyük şehirlere uçma arzumuz büyük. Ortadoğu’daki uçuş ağımızı büyütmek istiyoruz. Flynas işbirliğimiz bu alanda stratejik bir önem arz ediyor zira bu anlaşmayla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki uçuşları daha ekonomik hale getireceğiz. Flynas ile imzaladığımız bu anlaşmayı büyütebilmeyi, ucuz fiyatlarımızı Ortadoğu bölgesinde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Flynas’ın Grup CEO’su Bander Al Mohanna ise “Pegasus’la yürüttüğümüz başarılı ortaklığımız sayesinde binlerce misafirimize Türkiye’nin birçok şehrini tecrübe etme ve şehirlerin keyfini çıkarma fırsatını sunuyoruz. Karşılığında Türkiye’nin birçok yerinden misafirler, Umre sezonu da yaklaşırken, Suudi Arabistan’a uçma şansını yakalıyorlar. Hem flynas hem Pegasus uçuş ağlarındaki noktaların sayısını arttırmanın yanı sıra, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında seyahat etmek isteyen misafirlere farklı uçuş alternatifleri sunmuş oluyoruz. Flynas olarak ortaklığımız büyümeye devam ettikçe Pegasus’un Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan yürüttüğü uluslararası operasyonların öneminin bilincinde olarak, anlaşmamıza bu uluslararası uçuş noktalarından bazılarını eklemeyi hedefliyoruz.”ifadelerini kullandı.



Pegasus, uzun süredir charter olarak düzenlediği Suudi Arabistan uçuşlarına Flynas ile aralarındaki çift taraflı kod paylaşımı ile tarifeli olarak da uçmaya başladı. Anlaşma kapsamında Pegasus misafirleri biletlerini direkt Pegasus’un web sitesi www.flypgs.com, mobile.flypgs.com ve mobil uygulamalarından satın alabiliyor. Flynas misafirleri de Trabzon, Ankara, Hatay, Antalya ve Adana uçuşları için biletlerini Flynas’ın web sitesi www.flynas.com adresinden alabiliyor.

