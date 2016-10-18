Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 10-16 Ekim 2016 tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörleri Mesut Kıral, Mesut Yılmaz ve Ufuk Yüksel Koçak yönetiminde amatör spor haftası güreş müsabakaları düzenlendi.

14-15 yaş grubunda 42-46 kilogramda Elbatın Aydın birinci, Muhammet Otluoğlu ikinci, Mustafa Dağdelen ve Muharrem Özçelikoğlu üçüncü 54 kilogramda Mustafa Kurt birinci, Mustafa Kocaman ikinci 60 kilogramda Abdulbaki Sabah birinci, Oğuzhan Şahin ikinci, Sinan Akkaya üçüncü 67 kilogramda Kazım Işık birinci, Talha Yiğit ikinci, Soner Altınışık ve Dursun Ali Özdemir üçüncü 76 kilogramda Abdullah Basat birinci, Yiğitcan Demirdöğen ikinci, Feyzullah Saygılı üçüncü 85-100 kilogramda Melih Işık birinci ve Sinan Topal ikinci oldu.

16-17 yaş grubunda 54 kilogramda Mesut Kamil Demirer birinci, Burak Duran ikinci, Aykut Yılmaz üçüncü 60 kilogramda Mustafa Asal birinci, Abdullah Işık ikinci 67 kilogramda Onur Okutan birinci, Emirhan Asal ikinci, Sadettin Yiğit Aksu üçüncü 67 kilogramda Eyüp Selçuk birinci, Şükrü Yalım ikinci ve 85 kilogramda Furkan Şimşek birinci oldu.

Güreş müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Ali Osman Çatana