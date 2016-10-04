Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği kahvaltıya katılarak, partili kadınlarla bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği örgüt buluşmasına Pekdaş’ın yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Belediye meclis üyeleri de katıldı.

Ev ev gezerek anlatacaklar

Yapılan kahvaltının ardından ilk konuşmayı CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi yaptı. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Serhadbeyi, “Çok kötü bir süreçten geçtik, kötü süreçler de bizi bekliyor. Bizim alanlara çıkma ve bu ülkenin gidişatını herkese anlatmamız gerekiyor. Ev ev dolaşıp olağanüstü halin neler getirdiğini, getireceğini anlatmamız gerekiyor” dedi.

“Türkiye bunu hak etmiyor”

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, omuz omuza olunması gereken günler yaşadıklarını dile getirerek, “Bir darbe teşebbüsü ve ardından açılan sandıkları gördük. Ne kadar kifayetsiz ve liyakatsiz kişilerin devlet işlerine yerleştirildiği ortaya çıktı. Bizim çocuklarımız çok başarılı, çok yetenekli olmalarına rağmen KPSS ile oyalanırken, sınav sorularını çalanlar, tarikata üye olanlar işe yerleştirildi. Türkiye hukuk devleti olmaktan uzaklaştırıldı. Harbiye, mülkiye, adliye bir cemaate teslim edildi. Bunlara göz yumanlar şimdi ‘Ben kandırıldım’ diyorlar. Türkiye bunu hak etmiyor, bizler, çocuklarımız bunu hak etmiyor. Bu ülkeye barış gelmeli, bu ülkede insanlar mutlu olmalı, çocuklar yatağa karınları tok girmeli. Birilerinin yardımlarıyla değil, onurlarıyla yaşamalılar” diye konuştu.

“Zaman tek yumruk olma zamanı”

Başkan Pekdaş, konuşmasında örgüt olarak yapılması gerekenlerin de altını çizerek, “Biz bunları anlatabilecek enerjiye de, yeteneğe de, bilgiye de sahibiz. Önemli olan birbirimize kenetlenmemiz. Ne istediğini bilen, nereye giden bir parti olduğumuzu göstermeliyiz. Ülkenin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bizlere ihtiyacı var. Bizim tek yumruk olarak bu ülkeyi yönetmeye hazır olduğumuzu göstermemiz lazım. Biz birbirimizi seveceğiz, birbirimize güveneceğiz. Bu enerjiyle Türkiye’yi yönetmeye hazır olduğumuzu dosta düşmana göstereceğiz. Sadece Türkiye değil, bütün dünya bizden bunu bekliyor. Türkiye’nin doğru düzgün bir ülke olduğunu görmek istiyor. Biz de de bu enerji var. Ben de sizinle ev ev gezeceğim. Bütün yaşanan süreçleri anlatacağız. Şimdi çalışmak, kol kola girmek zamanı. Kadınlar istedi mi her şeyi yapar, kadınlar toplumu ayakta tutar. Biz istersek yapamayacağımız hiç bir şey yok” dedi.