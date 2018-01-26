Pekin'den hava kirliliği ile mücadele için 3 milyar dolarlık yatırım

Çinli yetkililer, Pekin Belediye Halk Kongresi'nin yıllık oturumunda hava kirliliği ile mücadele için yaklaşık 3 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı. Yatırım kapsamında, kömür ve taşıtların oluşturduğu kirlilik kontrol edilecek ve kırsal alanlarda kömürü temiz enerji ile değiştirmek için projeler desteklenecek. Ayrıca Pekin, çevreyi koruma projeleri kapsamında 67 milyar Yuan'dan fazla yatırım ve entegre çöp arıtımı yapmayı planlıyor.

Öte yandan Çin sermayesi, son yıllarda hava kalitesini iyileştirmek için tedbirleri yoğunlaştırdı ve dikkat çekici sonuçlar elde etti. Bu bağlamda 2017'de Pekin'de 901 köy, kömüre bağımlılıktan temiz enerjiye geçti. Yaklaşık yarım milyon eski araç da bu bölgelerden çıkartıldı.