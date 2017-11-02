Pekmez kazanları kaynıyor

Üzümün her çeşidinin yetiştiği Manisa’nın verimli topraklarında kırsal mahallelerde pekmez yapımı devam ediyor. Kış aylarında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan pekmezi doğal yollarla saatlerce süren bir zahmetin ardından etraftaki yüzlerce arıya aldırış etmeden odun ateşinde kaynatan kadınlar bir yandan ev ekonomilerine büyük katkı sağlarken diğer yandan da hem çocuklarını okutuyor hem de evlendiriyor.

Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen Köyünde yıllardır pekmez yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan Fatma Samanlı kendi üzüm bağlarından kestikleri siyah üzümlerden bu yıl 4 ton pekmez yaptığını belirtti. Yaklaşık 2 aydır pekmez yaptığını kaydeden Samanlı, bağdan kestikleri üzümleri makinede ezdikten sonra kazanlarda mayalanmaya bıraktıklarını ve son olarak da ocakta kaynatarak pekmez yaptıklarını söyledi. Samanlı, “Çektiğimiz zahmete göre gelirimiz de iyi. Pekmezimize talep de var. Gelip alan da var, İzmir’e, Manisa’ya ve Aliağa taraflarına da gönderiyoruz. 2 aydan beri 4 tona yakın pekmez yaptık. Yavaş yavaş uğraşarak yapıyoruz” dedi.

Yakılan odun ateşinin başında 3 saat sürekli karıştırılması gereken pekmez yapımında çocuklarına 5 senedir yardımcı olduğunu belirten Hatice Özbek de şunları söyledi: “Kendime ait bağ yok. Burada çocuklarıma 5-6 senedir pekmez yapımında yardımcı oluyorum. Burada kazanlarda kaynatıp pekmezi satıyorlar. Torunlarım var evlenecek ben de yardımcı oluyorum. Üzüm sıkılıp mayalandıktan sonra 3 saat ocakta karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra pazarlara götürüyoruz, çocuklar alıp götürüp satıyorlar. Manisa’ya, İzmir’e, Aliağa'ya götürüyorlar.”

Sadık Cangel - Önder Aydın

MANİSA (İHA) -