Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından Trakya Yöresi üreticilerine yeni bir maddi kazanç kaynağı olarak gösterilen modern sistemle pekmez üretimi, üzüm şırasının geleneksel yöntemlerle kazanlarda kaynatılması yerine makinelerde işlenerek pekmez haline getirilmesini kapsıyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Gülcü, geleneksel pekmez ile modern sistem kullanılarak üretilen pekmezin arasındaki en büyük farkın üretim kapasitesi olduğunu belirterek, "Genellikle yöremizde, ev koşullarında, kendi aile ihtiyacını karşılayacak düzeyde ocaklarda üretim yapılırken, böyle bir tesiste çok devasa yatırımlar gerektirmeden, birkaç makineyle, hızlı bir şekilde, beş, altı kat daha fazla bir üretim, daha fazla bir işleme yapma imkanı mevcut. Dolayısıyla yatırım yapmaya müsait bir alan olarak görüyoruz biz. Yörede üzüm üretimi olmasına rağmen, bu modelde üretim yapan bir firma henüz yok. Bunun olması için, yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Besin değerleri daha iyi nitelikte"

Enstitüde pekmez üretimi yapıldığını anlatan Dr. Mehmet Gülcü, "Mevsimi itibari ile olgunlaşan üzümleri pekmeze işliyoruz. Geleneksel yöntemlerle ocaklarda, hem de modern yöntemle makinelerde burada üretim yapma imkanımız var. Makineli üretimi biz daha çok önemsiyoruz, çünkü daha yüksek kapasiteli bir ürünü daha kısa sürede pekmeze işleme imkanımız oluyor. Şekerleri yanmadığı için besinsel özellikleri daha yüksek ve daha üzüm şırasına yakın bir aromada pekmez elde etme imkanımız oluyor. Elbette halkımız, geleneksel pekmeze daha meyilli. Damak tadı olarak, karamelize bir ürün olduğu için ona alışkın. Bazen modern yöntemle ürettiğimiz makine pekmezi damak tadı olarak farklı gelebiliyor, ancak bahsettiğim gibi, içerik olarak, besin değerleri olarak daha iyi nitelikte bir ürün ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir sektör olması için çalışıyoruz"

Makine ile üzüm pekmezi üretiminin bölgede yeni bir sektör olması için çalıştıklarını ifade eden Dr. Mehmet Gülcü, "Trakya yöresinde, üzüm üreticilerinin, üzümü değerlendiren, işleyen gıda sanayisinin yatırım yapabileceği yeni bir sektör olarak biz bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Burada kısa sürede konsantrasyon sağlanarak pekmez elde etme imkanı oluyor, hem de daha düşük sıcaklıklarda ve daha az enerjiyle. Geleneksel, kazanlı üretimle kıyasladığımız zaman, normal mesai içerisinde en az iki kat, üç kat daha fazla bir üretimin bu makineli yöntemle, modern sistemle yapılabileceğini biz görüyoruz. Bu sistemin tanıtımı için de bize başvuran kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Pekmezin vazgeçilmez gıdalardan biri olduğuna değinen Dr. Mehmet Gülcü, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Tabi pekmez geleneksel gıdalarımızın başında geliyor, ülkemizin her yöresinde her yaş grubunda tüketiciler tarafından tercih edilen bir ürün, içeriğindeki özellikle mineral maddeler, zengin şeker içeriği, özellikle şekerlerinin hızlı bir şekilde kana karışıyor olması, pekmezin avantajlı yönlerinden. Özellikle havaların serinlediği sonbahar döneminden sonra, kış boyunca, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, özellikle demir içeriği bakımından ön plana çıkıyor. Çocuklarımızdan başlayarak, genç yaşlı herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir ürün."

Halil Dağ - Yakup Güler

TEKİRDAĞ