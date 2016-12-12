İstanbul Beşiktaş’ta önceki cumartesi akşamı çifte terör saldırısında 30’u emniyet görevlisi 38 kişi şehit oldu. İstanbul Valiliği, 19’u yoğun bakımda 155 yaralı olduğunu açıkladı. Hain saldırıya dünyanın 4 bir tarafından tepkiler yağarken, ünlü isimler de bu alçaklığa duyarsız kalmadı. Sosyal medya hesabından şehit polis Mustafa Kemal Devrilmez ile ilgili bir anısını paylaşan ünlü oyuncu Pelin Akil Altan, "O şimdi hayatta değil içim parçalandı" dedi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Ocak ayında Sultan Ahmet’teki patlamadan sonraki günlerde bindiğim feribotta benden şüphelenip çantamı göstermemi istemişlerdi. Ben nasıl bir şüphe teşkil ettim neden beni aradınız diye merak edip sorduğumda fotoğrafta gördüğünüz soldaki özel Tim Polis kardeşim ’saçlarınızdan’ demişti. Anlamamıştım. Gür saçların arasına bile bombayı saklayabileceklerini söylemişti. Sonradan beni tanıyıp bir de fotoğraf çekilmek istemişlerdi.Önce arandığım için bir kötü hissetmiştim ama gurur duydum ve düşündüm ki hepimizin pamuk ipliğinde tesadüf yaşadığımız şu hayatta onlar ne kadar zor bir iş yapıyorlardı sürekli tehlike altındalardı. Helal olsun dedim. Ve biraz önce bu fotoğraf geldi hem de ne acı haberle. Soldaki bereli polis arkadaşım dünkü patlamada hayatını kaybetmiş. Zaten dünden beri içim acıyor bu fotoğrafı görünce ve ona bu kadar yakın olmuşken o şimdi hayatta değil içim parçalandı. Bu patlamalarda yakınımız iyi mi diyip onlara ulaştığımızda içimizin rahatlamasından dolayı kendimi çok kötü hissediyorum. Allah’ım sen bu olaylara sebep olan azıcık bile sebebi olan herkesi bildiğin gibi yap. Bu soldaki bereli arkadaşım şimdi yok. Allah ona ve dünkü patlamada vefat eden herkesin ailesine sevdiklerine sabır versin. Mekanları cennet olsun. Çok üzgünüm gerçekten çok."