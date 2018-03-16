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Pembe Boraze cinayetinde torun tutuklandı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 2012 yılında, 82 yaşındaki kadının baltayla öldürülüp boğazının kesilmesi olayıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın faili olarak gözaltına alınan torunu tutuklandı.

Pembe Boraze cinayetinde torun tutuklandı

16 Mart 2018 15:52

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. (27) ve F.B. (24) tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen torun F.B. tutuklanırken, yurt dışında olan diğer torun için yakalama kararı çıkarıldı. Talihsiz kadının gelini S.B. ile oğlu F.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Televizyon programına katılarak katilin bulunmasını istemiş

Öte yandan, kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelisi torun F.B.'nin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına katılarak katillerin bulunmasını istediği ortaya çıktı.  

Turan Bulut

Etiketler: cinayet, Pembe Boraze

 

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