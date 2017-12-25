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Pembe estetik yöntemi nedir? Gülünce diş eti görünen kişiler bu sorundan nasıl kurtulabilir?

Diş etinin çok görünür olması kişinin gülmesini olumsuz etkiler. Aynı zamanda çok görünen diş eti estetik durmaz. Peki diş eti çok büyük olanlar ve bundan rahatsız olanlar diş etinin görünür olmasından nasıl kurtulur? Pembe estetik yöntemi nedir?

Pembe estetik yöntemi nedir? Gülünce diş eti görünen kişiler bu sorundan nasıl kurtulabilir?

25 Aralık 2017 10:52

Pembe estetiğin son birkaç senedir çok konuşulur hale geldiğini kaydeden Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Estetik diş hekimliğinde ve gülüş tasarımında dişlerin beyaz kısmı yanında diş etleri yani pembe kısmı çok büyük rol oynuyor. Dişlerin birinin kısa birinin uzun olması diş etine doğru veya kişi güldüğünde diş etleri çok fazla görünüyorsa toplum tarafından hoş görünmez" dedi.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, güldüğünde diş etleri çok görünen bireylerin 3 büyük dezavantajı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Birincisi, estetik görünmez. İkincisi, böyle bireylerde genelde dişler gereğinden kısadır. Diş eti çok görünüyor, dişler kısa, dudakların ince olması kişinin gülüşünü olumsuz yönde etkiliyor. Bazı bireyler bu durumdayken gülemez hale geliyor veya gülüşünü çok kısıtlar hale geliyor. Pembe estetik yöntemi ile kişi bu durumundan 15-20 dakika gibi kısa bir sürede kurtulabilir. Pembe estetikte diş etleri özel bir lazer veya elektro cerrahi yöntemi ile yukarı doğru çekilebiliyor. Burada dikkat etmek gereken şu, çok detaylı bir şekilde diş etinin cebinden almak lazım. Ayrıca bazı durumlarda dişin kemiğinden de alınarak yapılan yöntemler var. Hekim ve hasta bir araya gelerek işlemin artılarını ve eksilerini değerlendirerek karar vermelidir. Diş eti cebinden alınarak yapılan yöntem çok kolay bir uygulamadır. Lazer veya elektro cerrahi ile yapıldığı için ağrısız ve kanamasız bir işlem olmakla beraber kişi tedavi sonrası günlük hayatına devam edebiliyor. Pembe estetik tedavisinin faydası ise kişinin diş etleri daha az görünüyor ve dişler ortaya çıkarak daha büyük hale geliyor. Pembe estetik yaptırmak isteyen kişinin dişlerinde sorunlar var ise estetik işlemi gerçekleştikten sonra lamineler yapılmalı veya zirkonyum diş kaplama yapılmalı." 

Etiketler: diş eti, pembe estetik

 

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