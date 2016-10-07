Gaziantep'in Araban Ovası'nda de yetiştirilen pamuk, tek tek toplanması nedeniyle binlerce işçinin hayallerine umut oluyor. Saatlerce sıcak havada tarlada çalışan işçiler kazandıkları 25-45 TL günlük yevmiye ile geçimlerini sağlıyor. Kimileri ilerleyen yaşına rağmen çocuklarına bakabilmek, kimileri ise okul ihtiyaçlarını giderebilmek için yaklaşık 8-9 saat pamuk tarlasında mesai yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen pamuk topluyor

Araban ilçesine bağlı Yolveren (Azezi) kırsal mahallesinde ikamet eden 7 çocuk annesi Perihan Avcı (77), 6 çocuğu ve 2 torununa bakabilmek için ilerleyen yaşına rağmen pamuk tarlalarında çalışıyor.

7 çocuğundan birinin vefat ettiğini belirten Perihan Avcı, eşinin de ölümü üzerine ailenin tüm yükünün omzuna kaldığını belirterek, "Kendimi bildim bileli çalışıyorum. 2’si erkek 5’i kız olmak üzere toplam 7 çocuk dünyaya getirdim. 15 yıl önce kızım Fatma yakalandığı mide kanseri hastalığından vefat etti. Kızımın 1 erkek 1 de kız çocuğunun bakımı ve eğitimi bana kaldı. 13 yıl önce kocam Vakkas Alıcı da vefat etmesiyle birlikte ailemin tamamının geçimi bana kaldı. Araban Ovası’nda ki tarlalarda çalışarak, geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Ben bu yaşta çalışmazsam bana kim bakar. Zor oluyor ama çalışmak zorundayım" dedi.

Evinin ihtiyaçlarını karşılıyor

İki kızıyla birlikte pamuk toplayan Türkan Yaşar, zorlu yolculukla çalışmaya başladığı pamuk tarlasında sıcağa rağmen 8-9 saat boyunca çalışmak zorunda olduğunu ifade etti. Evin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda olduğunu anlatan Türkan Yaşar, "Sabahın erken saatlerinde tarlaya geliyoruz. Traktörlerle yolculuk yapıyoruz. Zor oluyor ama çalışmak zorundayız. Yevmiye alabilmek için gelmek zorundayız. 2 kızım var, onlarla birlikte geldim. Onlar da okulu bıraktı, tarlada pamuk topluyor. Evimizin ihtiyaçları var, onları karşılamak zorundayız" şeklinde konuştu.

Okula ara verdi

Pamuk toplama dönemi nedeniyle okula ara verdiğini anlatan Şerife Yavuz ise kazandığı para ile hasta babasının ve okulun ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Şerife Yavuz, "Okulu bıraktım. Ailem için çalışmak zorundayım. Çünkü babam da hasta çalışamıyor. Kazandığım para ile hem babamın ihtiyaçlarını karşılıyorum hem de okul ihtiyaçlarımı temin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çavuşlar da zor koşullardan yakınıyor

Tarlalarda çalışan işçilerin yanı sıra başlarında bulunan çavuşlar da zor koşullardan yakınıyor. Tarlada zor koşullara rağmen yevmiye kazanmak için çalıştıklarını anlatan işçi çavuşu İlhan Arslan, "Hasat olarak değilde dönüm olarak bir tarlaya giriyoruz.25-30 kişi yevmiyesine çalışıyoruz. Burada 25 kişiyiz.35 TL yevmiye alıyoruz. Sabah 7 akşam 4 gibi bırakıyoruz. Ne kadar da olsa zor oluyor" dedi.

Üreticinin umudu baraj

Yaşanan kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü belirten üreticilerin umudu ise yapımı süren baraj oluyor. barajın yapımı tamamlanmasıyla birlikte kurak geçen yaz döneminde bile su sorunun çözüleceğini belirten Mehmet Bilekçi ise su sorunun çözülmesi ile verimin daha da artacağına inandığını kaydetti. Bilekçi, "50 dönüm pamuk ettik. Bu sene ki verimler geçen seneye göre düşük.350-400 verim alıyoruz bu sene. Sularımız bu sene az olduğundan dolayı verimler çok düşük. Bizim köyde baraj yapılıyor. Baraj faaliyeti geçtiğimi inşallah verimlerimizi eski düzenine kavuşturacağız" dedi.

İşçiler tüm zorluklarına rağmen farklı hayallerle, çığırdıkları ilahiler eşliğinde 2 ay süren hasat döneminde pamuk toplamayı sürdürüyor.

Ayten Işık - Kazım Uzunöz - Serhat Demir